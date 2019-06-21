楊應超：鴻海新人事衝刺半導體 下一步可能進軍IC設計

2019-06-21 22:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



針對鴻海今（21）日股東會選出劉揚偉擔任新任董事長，「最懂鴻海的前外資分析師」、異康集團暨青興資本首席顧問楊應超指出，目前郭台銘仍擔任董事，誰接棒董事長的意義其實不大；不過對劉揚偉提到鴻海將衝刺半導體，他認為在鴻海已著手從事半導體設備製造外，未來可能進一步進軍IC設計。

楊應超表示，郭台銘出席股東會，再次強調他會淡出鴻海，但有趣的是，郭台銘仍擔任董事，是董事會的重要成員，依舊對集團營運產生影響力。

因此股東會雖選出劉揚偉擔任新董座，楊應超認為，最有影響力的人還是郭台銘，其次九人小組也握有比董事長更大的決策力。

另方面，他點出，劉揚偉和新任副董事長李傑能勝出的原因，在於背景相對「年輕」，資歷更久如戴正吳、盧松青、黃秋蓮等沒有雀屏中選，不是個人意願較低，就是肩負其他子公司的管理重責，兼任整個集團的董事長勢必面臨更多壓力。而劉、李包袱較少，發揮更有彈性，論能力則不惶多讓，擔任最高管理職可為各界所接受。

當中，劉揚偉因具備半導體背景，不少人也揣測他的勝出，是為了鴻海衝刺半導體；對此楊應超認為，劉過去其實有更長的時間專注下游製造，論半導體專業還有更專業的人，鴻海不是為了半導體而選人。

他表示，從鴻海轉型來看，走向半導體是不得不、甚至可說是必然的選擇，更正確來說，應是鴻海本來就會發展半導體，在新人事上任後，成為新團隊目標。

而此策略主要因應蘋果為主的手機不再高成長，鴻海必須擴張，先從做各種手機的零組件，再從下游做到上游，必須無所不做，才能提升營收。但鴻海有一個很「難」過的挑戰，就是無法投入資本支出（capex）太大的事業，例如晶圓廠已表態不會建造，但下一步有機會再深入發展晶片設計。

楊應超舉例，鴻海早期只代工一種零組件，每支iPhone只賺到4塊美金，隨著組件愈做愈多，同一支手機，可以賺到6、7塊美金，就有很大的成長。而現在，鴻海幾乎什麼組件都做，自然必須往其他領域開發。

在鴻海跨入半導體，也反映集團進入高原期，必須挑戰高難度技術，成果的發酵自然更久。