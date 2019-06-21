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台灣成廣達高價產品生產中心 規劃在東南亞設廠

2019-06-21 21:19經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

廣達董事長林百里今日表示，因應貿易戰，2018年已將伺服器產能移到台灣，也有部分消費性產品移回台灣，廣達計劃至東南亞設廠，但因為東南亞供應鏈尚未建立，很難消化量大的消費產品，現在定案還太早，未來因應貿易戰，先以台灣為生產主力。

另外，林百里說，廣達現在核心競爭力，已成功從筆電轉到雲端，雲端獲利貢獻已超越筆電，現在又多了AI（人工智慧），廣達會持續加碼投資研發在AI上，並把AI延伸到許多消費性的終端產品，廣達已是AI、雲端的最大廠，這是廣達股票上市20年後，對股東的一個交代。

廣達今天舉行股東會，針對美中貿易戰的轉能轉移，以及廣達未來發展，林百里在會後作出以上表示。

外傳，蘋果要求供應商，把15%至30%產能移出中國？廣達副董事長暨總經理梁次震說，消息來得很突然，廣達並未接到（客戶）這樣的通知，若要轉移產能，挑戰很大，對所有供應商都是挑戰，設廠地點在哪都還不一定，轉移產能所省下的錢，恐怕會花在運輸上，等接到客戶的正式要求再說。

至於什麼消費產品移回台灣？東南亞有哪些地方在評估中？林百里表示，目前還沒有具體確定計畫，「我們要保密」，東南亞工資雖然便宜，但供應鏈不完整，運費很貴，這些都要考量。

梁次震說，在東南亞設廠雖然比較便宜，但是供應鏈還沒完成，光是運費成本恐怕就會超過稅率成本，並不划算，因此大家都還在猶豫。

展望未來，林百里說，廣達全力發展雲端、AI等高附加價值產品，雲端獲利貢獻已超過筆電，成為核心產品，台灣將成為廣達未來生產製造的主力，高價值的產品都會在台灣生產

林百里說，廣達不僅有雲端與AI，也切入5G的商機，而AI的觸角亦開始延伸到消費電子終端裝置上，包括穿戴、家用以及娛樂市場等應用，因此，消費市場的AI應用會越來越精彩，是廣達的好機會。

林百里說，廣達從筆電轉型雲端，隨著筆電獲利一直減少，雲端剛好補足，目前雲端獲利已超過筆電，近年又增加了AI項目，AI事業全面展開，廣達已成為世界上最大的AI雲端廠商，該公司將持續增加研發，導入AI產品群，成為一家高研發含量的機構，這也是廣達股票上市20年以來對股東的一個交代。

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