郭董告別鴻海 下班搭捷運回家

2019-06-21 21:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 ╱即時報導



鴻海集團創辦人郭台銘今(21)日正式告別鴻海，為了展現接地氣決心，從土城頂埔站搭捷運回台北市政府站，立刻在捷運沿途引起轟動，並吸引不少民眾搶著與他拍照。