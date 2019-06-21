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揮別鴻海 郭台銘：我永遠不回來

2019-06-21 20:40經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

鴻海創辦人郭台銘今(21)日最後一次以董事長身分出席股東會，郭董更直言，未來永遠不會再回鍋鴻海，全心投入選戰，角逐2020總統大位。

鴻海股東會
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