宏達電新VR動畫華語版 邀蕭敬騰獻「聲」

2019-06-21 19:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



宏達電（2498）今（21）日宣布，與法國VR製作公司Atlas V共同出品、聯合製作的沉浸式VR動畫《Gloomy Eyes》（咕魯米的眼睛）首部曲《The Encounter》，在素有「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展競賽單元中獲得最高榮譽「VR水晶獎」。宏達電並邀請金曲歌王蕭敬騰參與《Gloomy Eyes》華語版演出，近期蕭敬騰正準備進錄音室說故事，以守墓人的角色獻「聲」演出。

法國安錫國際動畫影展與威尼斯影展同於2017年設立VR競賽獎項，評審暨策展人 Yves Nougarède與Clémence Bragard表示，VR動畫多聚焦在互動體驗，與過往坐著放鬆觀看電影的體驗格外不同。這次《Gloomy Eyes》首部曲《The Encounter》從來自30個國家、90部參賽VR動畫片中入圍競賽單元，最後在入圍的9部VR動畫作品中脫穎而出獲得最高榮譽「VR水晶獎」。

宏達電 Vive Originals總經理暨《Gloomy Eyes》聯合製片人劉思銘表示，一個好故事的最終目標就是走向全世界，宏達電正致力於整合華人與歐美影視資源，為全球觀眾帶來更多元沉浸式的作品體驗。

《Gloomy Eyes》運用遊戲引擎即時運算，搭配HTC Vive 6自由度、全方位自由移動功能，觀眾可以在動畫中隨意走動，猶如漫遊在動畫的世界中。

《Gloomy Eyes》國際版由好萊塢影星柯林法洛配音，華語版則邀請蕭敬騰擔綱詮釋。最近熱衷在個人IG表演創意影音的蕭敬騰，近期將擇日進錄音室說故事，屆時將在《Gloomy Eyes》故事中扮演一位墓園的守墓人角色，對於初次挑戰VR聲音演出，蕭敬騰表示，已做好準備了，請大家拭目以待。