心疼空姐被欺負 韓粉「髮蠟哥」北上力挺長榮罷工

2019-06-21 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



長榮勞資雙方協商破裂，昨日下午16點啟動罷工行動，至今已輪替第二班組員於現場堅守，工會更宣布有長期抗爭準備，有不少產業工會紛紛加入聲援，其中韓粉網紅「髮蠟哥」何將財也現身，力挺空姐罷工，並喊「張榮發如果在是，絕對不會讓勞工走上街頭」，希望長榮航空應儘速回應空服員訴求。

髮蠟哥說，台灣最基層的勞工，我們一定要挺他到底，「我告訴你們張榮發今天如果在世，他絕對不會讓勞工走上街頭」，尤其油價已下跌到一個階段，長榮公司已經賺很多錢，空服員要求日支費要調整2元美金，長榮竟都省起來，讓空服員一個月只拿三、四千塊」。

髮蠟哥對長榮喊話，應該要照顧員工，讓他們（空服員）回去就好了，「還讓他們在這裡幹什麼，在這邊罷工、在這邊怨嘆，還說給他們記過，這樣合理嗎？這是欺負可憐台灣人嗎？他們如果好過的話，怎麼會去做空姐，長這麼漂亮，好命七早八早就嫁老公生小孩」字字句句心疼空姐罷工辛勞。