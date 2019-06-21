和碩看下半年 將比上半年成長

2019-06-21 12:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



蘋果代工廠和碩（4938）今日舉辦股東會，針對下半年展望，和碩執行長廖賜政表示，下半年是產業旺季，下半年一定會比上半年成長，但是現在中美貿易戰，下半年是否比去年同期成長，這些還難以預估。

和碩今日舉辦股東會，有股東質疑，去年和碩營收創新高，但獲利表現不如預期，和碩財務長林秋炭表示，去年整體國際情勢變動，加上各方面營運成本薪資上漲，對獲利有壓力。產業部分，也面臨產品成熟、價格上的壓力，因此導致去年獲利衰退，原因包含成本、競爭、國際情勢的壓力。

廖賜政表示，累計和碩今年前五個月營收5,052.02億元，年增6.1%，下半年為產業旺季，一定會比上半年好，但是中美貿易戰，下半年是否比去年同期成長，還不確定，透露出保守訊息。

他也表示，中美貿易戰一切還要等下週20國集團（G20）峰會將於28到29日在大阪登場等後續，可能會有更明朗的態勢。