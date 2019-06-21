靠這四大步驟 找出企業需要的人才

2019-06-21 12:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



「人才是企業經營的根本」，在競爭激烈的市場中，企業愈來愈注重人才選用，希望求職者能夠符合公司文化與職位需求。才庫人力資源顧問公司指出，坊間用於招募徵選的心理測驗多以生涯發展、職業興趣及性向為主，而360d才庫人資顧問則有針對工作性格專屬的測評工具，堪稱市場上較獨特的服務。

360d才庫董事長楊朝安表示，員工在職場上除了展現專業才能，更應注重性格特質與工作需求的搭配，因為能力可以訓練、興趣可以培養，但是性格卻是根深蒂固；如何有效運用測評工具，替企業節省面試時間及後續的教育訓練成本，便是打造致勝關鍵的第一步。

一、運用性格測驗找出人才與職務的適配度

360d 才庫人資顧問以冰山模型為例，傳統測評重視海平面上的外顯特質，但適配度建構的模型更講求冰山下的潛在特質，包含：個人特質、動機、自我概念、態度與價值觀。檢測工作性格的職務適配度結果，可提供企業挑選符合職位的人才，更能夠有效預測人才在特定職位上的工作績效。

二、運用測評結果進行比對，將個人適配延伸到組織適配

透過測驗結果，可以協助企業將不易釐清的企業文化、主管領導風格、職位招募需求標準等概念，明確地建立出可依循的標準，從人才與職務上的匹配度延伸到組織團隊的匹配度，有助提升整體競爭力。

三、將心理測評進階運用於組織面的分析

將測評工具運用在組織面，可針對不同的效標變項進行分析，例如績效別、職務別、部門別、職等別，協助企業了解內部團隊管理人員具備的管理傾向、優弱勢，提出預防措施並輔以相關教育訓練，在未來更可建立企業專屬的管理特質常模，作為培育員工的參考依據。

四、測評工具的創新

面對「滑世代」的求職者，測評工具的形式也因應時代漸趨科技化，例如AI 測評 、微表情分析，強調透過科技創造出臨場感，增強每個參與者的個性化體驗，並能即時觀察求職者的反應力、邏輯推理、專注度等能力，讓測評工具有了全新的風貌。

才庫表示，對於企業來說，如何透過新穎且可靠的測評工具尋找合適的人才，並運用其客觀性、標準化、時效性與經濟性等特點，在最短的時間內獲得有效的評估結果是一大課題。