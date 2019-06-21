親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

不斷更新／長榮罷工！延誤、取消班機名單整理

新加坡軍隊進化史！小國的夾縫求生戰略

鴻海股東會登場 現場亮點看這裡

2019-06-21 09:04經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

鴻海（2317）股東會今（21）日登場，由於董事長郭台銘角逐2020總統大選，因此，今年也是郭董交棒，最後一次以董事長身份主持股東大會，讓今年會議有「送舊迎新」意味，鴻海為此，今年特地擴大舉辦股東會，預期將有上千名小股東到場參與。

小股東看到郭董到場，爭相拍照。 記者吳凱中／攝影
小股東看到郭董到場，爭相拍照。 記者吳凱中／攝影
分享
由於預期今年股東會將爆滿，鴻海特別在主會場外，為小股東準備其他地點，以避免會場爆...
由於預期今年股東會將爆滿，鴻海特別在主會場外，為小股東準備其他地點，以避免會場爆滿。 記者吳凱中／攝影
分享
因今年參與股東會人數眾多，鴻海特別商請電信公司協助，加強網路訊號。記者吳凱中／攝...
因今年參與股東會人數眾多，鴻海特別商請電信公司協助，加強網路訊號。記者吳凱中／攝影
分享
鴻海董事長郭台銘（左）詢問股東會細節，鴻海S次集團總經理劉揚偉上前協助。記者吳凱...
鴻海董事長郭台銘（左）詢問股東會細節，鴻海S次集團總經理劉揚偉上前協助。記者吳凱中／攝影
分享
因今年股東會預期爆滿，鴻海特別申請將總部前自由街封路。記者吳凱中／攝影
因今年股東會預期爆滿，鴻海特別申請將總部前自由街封路。記者吳凱中／攝影
分享
鴻海今年在總部門口準備大量座位，避免股東等待進場過久疲累。記者吳凱中／攝影
鴻海今年在總部門口準備大量座位，避免股東等待進場過久疲累。記者吳凱中／攝影
分享
郭董競逐2020總統大位，股東會現場也擺放人形立牌。記者吳凱中／攝影
郭董競逐2020總統大位，股東會現場也擺放人形立牌。記者吳凱中／攝影
分享
由於今年是郭董最後一次以董事長身分參與股東會，有不少小股東提早到場。 記者吳凱中...
由於今年是郭董最後一次以董事長身分參與股東會，有不少小股東提早到場。 記者吳凱中／攝影
分享
鴻海股東會還沒開始，郭台銘一早8時就到場演練。 記者吳凱中／攝影
鴻海股東會還沒開始，郭台銘一早8時就到場演練。 記者吳凱中／攝影
分享

股東會鴻海總統大選
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

工業3.5準智慧系統就位 工業4.0方能乘勢起飛

2019-06-21 08:32

群創新品吸睛 奪六個世界第一

2019-06-21 01:16

群創董事王志超獻策 瞄準剛性需求

2019-06-21 01:16

群創一條龍 要打贏淘汰賽

2019-06-21 01:16

雙D可望解套 雙虎、旺宏利多

2019-06-21 01:16

NB、平板加關稅 美四大咖反對

2019-06-21 01:16

影／郭台銘跪母展孝道 讓張忠謀夫人震驚又感動

2019-06-20 17:36

日月光高雄廠投千萬建智慧電網 管控能源風險

2019-06-20 16:29

與Apple Watch相比 努比亞腕機是創新還是雞肋？

2019-06-20 14:50

洪進揚續任群創董座： 力拚產業淘汰賽勝出

2019-06-20 13:49

鴻海21日股東會 郭台銘最後一次主持接班人受矚

2019-06-20 12:17

群創增加自然人董事 顧問王志超回任董事

2019-06-20 11:49

攻入日本市場、吸引Google合作 股本才3億的它憑什麼做到？

2019-06-19 13:20

上任5年淨利創新高 宏碁陳俊聖：打到對手有反應就中了！

2019-06-14 09:23

國巨平均董事酬金 竟比台積電多1.8倍

2019-06-13 15:39
看更多

熱門文章

整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路

2019-06-20 22:55

影／長榮勞資協商破裂 工會宣布16:00啟動罷工

2019-06-20 14:09

長榮航空勞資協商破局 工會宣布16時正式罷工

2019-06-20 14:12

長榮空服員罷工影響擴大 明後天取消86航班

2019-06-20 21:27

長榮空服突宣布4點罷工 旅行公會怒：完全沒緩衝太惡劣

2019-06-20 14:37

新聞幕後／長榮空服1.5小時前的突襲罷工 倒楣是旅客

2019-06-20 15:00

長榮航罷工首日停飛22航班 延誤6小時以上補償250美金

2019-06-20 18:00

長榮空服員投書：沈默的力量請妳覺醒

2019-06-20 16:31

要搭機看這裡！長榮空服罷工砍香港、曼谷、巴黎16航班

2019-06-20 16:15

長榮「突襲罷工」！旅行社急提醒：航班正式取消前 團員還是要集合

2019-06-20 15:35

新台幣升1.75角收31.175元 匯銀：最快明天重返「30」

2019-06-20 16:11

長榮空服員罷工 分組輪班「埋鍋造飯」長期奮戰

2019-06-20 23:14

林佳龍確定提前返台 長榮空服罷工交部四點應變計畫

2019-06-20 15:12

長榮空服罷工不便險怎麼賠？ 產險公司：注意三大點

2019-06-20 16:25

長榮、華航罷工都遇到 女主播嘆：消費者被當俎上肉？

2019-06-21 07:47

長榮罷工打亂出國旅程！ 旅客必知的「5項旅行社應變政策」

2019-06-20 20:24

長榮罷工今影響3600人 明影響班次晚上10點公布

2019-06-20 20:11

反制罷工 長榮獎勵空服出勤一次最多發兩萬元獎金

2019-06-20 17:26

長榮空服員突襲罷工 周五取消71航班

2019-06-21 00:06

新聞分析／一場兩邊準備好的罷工 旅客最輸

2019-06-21 00:50

出遊遇長榮罷工怎麼辦？ 專家教旅客這麼做拆解危機

2019-06-20 18:31

經濟解析／長榮突襲式罷工 其實工會早有準備

2019-06-20 20:54

高鐵獲利創13年新高 拆解三大關鍵數字揭真相

2019-06-20 20:25

影／郭台銘跪母展孝道 讓張忠謀夫人震驚又感動

2019-06-20 17:36

影／長榮轉機旅客塞爆櫃台 排隊約100公尺

2019-06-21 08:22

長榮空服罷工 航班取消、延誤理賠注意事項看這裡

2019-06-20 16:10

離岸風電250億聯貸八大公股扛了 台銀說明原因

2019-06-20 11:39

影／長榮空姐北上參加罷工 反遭抗議

2019-06-20 20:14

空服工會預告16時罷工 民航局估今影響33架次

2019-06-20 15:19

逾千名長榮空服員 徹夜輪班靜坐直到罷工結束

2019-06-20 20:53

長榮空服員罷工 工會嗆：罷工沒有時限

2019-06-20 18:53

空服員罷工 小港機場旅客：長榮不應像現在這般

2019-06-20 18:42

影／長榮空服工會宣布罷工松機旅客：連廣播都沒有

2019-06-20 15:54

日支費禁搭便車 長榮推薦律師指「手心手背都是肉」

2019-06-20 14:05

長榮空服員突襲式罷工 旅行商業同業公會強烈譴責

2019-06-20 15:11

長榮航空：今日共36航班僅可飛14班

2019-06-20 17:17

長榮空服員罷工高呼「勞勞相挺」 公司：回去機場

2019-06-20 17:20

空服員工會桃園徹夜靜坐 繳證施壓長榮

2019-06-20 21:17

長榮總座為罷工鞠躬道歉 但堅拒禁搭便車條款

2019-06-20 17:02

長榮空姐南崁罷工掀對峙 工會收護照證件長期罷工

2019-06-20 22:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top