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圓剛董座郭重松：今年持續獲利

2019-06-20 18:53經濟日報 記者張義宮╱即時報導

圓剛科技（2417）股東會由董事長郭重松主持，他表示，目標今年持續獲利，業績一年可比一年好。

他表示，2018年的合併營收28.01億元，較2017年同期成長11.48%，全年合併的稅後純益終於由虧轉盈，擺脫連續五年的虧損。雖然獲利的金額不高，稅後純益500萬元，每股純益0.03元，這對圓剛的管理團隊而言，是翻轉契機的開始。

郭重松強調，將發揮圓剛的競爭優勢，以「精益求精、追求卓越」的精神，展現最大的決心與企圖心，來面對未來的挑戰，相信一定會一年比一年更好。

圓剛前五個月營收11.55億元，年增17.9%。第1季稅後淨損5,118萬元，每股淨損0.27元。

在全球電競產業發展蓬勃，尤其在各國政府積極鼓勵電競運動發展的契機下，圓剛強調，大力投入與電競直播相關的技術模組與產品，適時的推出多款滿足電競玩家需求及市場規格的新產品，持續擴大市佔率。

並將電競直播市場的行銷經驗有效地複製到其他各類型的網路直播市場，並搭配聲學相關新產品的推出進行整體行銷，更有效的擴大營收。此外，陸續將核心技術模組，成功的應用在於工業檢測、電子看板、教育應用及醫療等相關產業的專案中，透過持續強化在這些領域的成長動能，再締佳績，共創客戶、股東與員工三贏。

電競營收股東會
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