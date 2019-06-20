親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

獨／賀一航死前吐這句話 曾治豪怨：為何不早說

太殘忍！寵物犬吊掛在3樓陽台欄杆吐血亡

精英教育筆電出貨量年增三成 推升獲利明顯增長

2019-06-20 17:57經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

精英2019年教育市場筆電出貨量，可望較去年成長30%，帶動第2季營運比第1季好，下半年比上半年好，在零組件價格大幅下降下，獲利可望大幅提升，新產品動電車智慧充電系統，有機會在美國開始出貨，成為推動2020年業績成長的主力產品之一。

精英今（20）日舉行股東會，總經理楊銀龍表示，該公司目前桌上型電腦出貨穩定，主力客戶包括宏碁、聯想與英特爾，至於英特爾教育市場的筆電，經過這一兩年整頓之後，已經擺脫虧損，恢復正常。

2019年精英的教育市場筆電出貨量將成長30%，去年約20至30萬台，今年成長30%變40萬台，同時，除了筆電之外，還有二合一的平板機種，二合一平板的出貨單價較高，可望進一步提升獲利。

在新產品開發方面，他說，精英在美國轉投資的子公司，接觸全球知名電動車廠多年，今年有機會打入其智慧充電系統，目前該品牌對精英下單機會相當高，一旦確定，將會貢獻精英2020年的營收，而且電動車產品毛利率遠高於筆電，可以明顯提升獲利。同時，只要第一家開始出貨，第二、三家的品牌車廠訂單就會跟著進來。

在產能移轉方面，他說，精英過去都是在中國大陸生產，目前已設立泰國廠，2019年第3季下旬可以開始出貨，目前試產自有品牌產品，產能規模以SMT線來看，一個月可生產10至15萬台，桌上型電腦規劃生產3至5萬台，因為，桌機客戶出到美國約只有10%，影響不大。

至於大陸廠區，他說，目前蘇州廠維持基本營運，大陸生產主力在深圳廠，賣到歐洲等其他市場，仍從大陸出貨，因為全世界沒有一個電子供應鏈可以與大陸比較，大陸生產很簡單，路都可以到，即使人工費用比東南亞高，大陸仍是生產首選。

精英20日舉行股東會，董事長林郭文艷(中)與總經理楊龍光(右)，看好今明年的成長...
精英20日舉行股東會，董事長林郭文艷(中)與總經理楊龍光(右)，看好今明年的成長性。記者蕭君暉／攝影
分享

筆電陸生
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

日月光高雄廠投千萬建智慧電網 管控能源風險

2019-06-20 16:29

與Apple Watch相比 努比亞腕機是創新還是雞肋？

2019-06-20 14:50

洪進揚續任群創董座： 力拚產業淘汰賽勝出

2019-06-20 13:49

鴻海21日股東會 郭台銘最後一次主持接班人受矚

2019-06-20 12:17

群創增加自然人董事 顧問王志超回任董事

2019-06-20 11:49

亞太電信營運穩 拚智慧化

2019-06-20 01:22

亞太電信搶標新頻譜 三招籌資

2019-06-20 01:22

蘋果在陸產能 擬撤出三成

2019-06-20 01:14

蘋果擬撤部分在陸產能 衝擊蘋板iPhone產量

2019-06-20 01:13

三星將推Note 10 台系鏈趕工

2019-06-20 01:05

三星新增供應商 泰碩受關注

2019-06-20 01:04

華新科看景氣 樂觀中帶保守

2019-06-20 01:04

華新科擴產不喊卡 增資本支出

2019-06-20 01:03

蘋果傳有意紓困JDI

2019-06-20 01:03

Google臉書打假訊息 攜手台灣第三方機構

2019-06-20 00:57

打假新聞…谷歌、臉書與台合作 設查證機制

2019-06-20 00:26

陸企採購設備 華為占大宗

2019-06-20 00:08

5G釋照提前 12月競標

2019-06-20 00:07

電信業 今年要徵4,000人

2019-06-20 00:07

5G釋照／選前拚政績 配套也要跟上

2019-06-20 00:06

5G釋照／業者：頻譜戰 三大殺兩小

2019-06-20 00:06

3.5GHz上限設100MHz 業界：5G競標會很激烈

2019-06-19 22:33

華碩手機登陸印度 攜當地最大電商搶灘高階手機市場

2019-06-19 22:11

陳盛沺：跟新總座許經朝聯手打造業績 獲利要比去年好

2019-06-19 21:48

東元搶進餐飲業 推智慧送餐機器人、省能變頻商用冰箱

2019-06-19 21:34

旺宏電子董事長吳敏求 獲安永企業家獎

2019-06-19 20:40

謙華暨誠研科技攜手南紡 成功試量產聚酯超薄膜材料

2019-06-19 16:49

中華電信徵才 將招募基層員工447人

2019-06-19 15:39

美國穩居半導體龍頭 台灣IC設計全球第2

2019-06-19 13:36

攻入日本市場、吸引Google合作 股本才3億的它憑什麼做到？

2019-06-19 13:20

上任5年淨利創新高 宏碁陳俊聖：打到對手有反應就中了！

2019-06-14 09:23

國巨平均董事酬金 竟比台積電多1.8倍

2019-06-13 15:39

直擊台商遷徙》逃離美中貿易戰場 富士康、仁寶、瑞軒等大廠搶進北越

2019-06-12 13:43
看更多

熱門文章

飛特立航空董事長楊宿智 在美墜機身亡

2019-06-19 21:03

影／長榮勞資協商破裂 工會宣布16:00啟動罷工

2019-06-20 14:09

長榮航空勞資協商破局 工會宣布16時正式罷工

2019-06-20 14:12

長榮勞資今協商若破局 學者估「這天罷工」衝擊最大

2019-06-20 09:42

長榮空服突宣布4點罷工 旅行公會怒：完全沒緩衝太惡劣

2019-06-20 14:37

整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路

2019-06-20 17:26

新聞幕後／長榮空服1.5小時前的突襲罷工 倒楣是旅客

2019-06-20 15:00

要搭機看這裡！長榮空服罷工砍香港、曼谷、巴黎16航班

2019-06-20 16:15

長榮「突襲罷工」！旅行社急提醒：航班正式取消前 團員還是要集合

2019-06-20 15:35

林佳龍確定提前返台 長榮空服罷工交部四點應變計畫

2019-06-20 15:12

長榮承諾遇罷工即公布補償標準 旅行業者：我們倒楣

2019-06-20 10:16

新台幣升1.75角收31.175元 匯銀：最快明天重返「30」

2019-06-20 16:11

政院核定公股高層人事 鄭永春接華南永昌證董座

2019-06-19 21:46

空服工會預告16時罷工 民航局估今影響33架次

2019-06-20 15:19

新台幣強彈 盤中升值2角

2019-06-20 09:20

長榮空服員突襲式罷工 旅行商業同業公會強烈譴責

2019-06-20 15:11

三星將推Note 10 台系鏈趕工

2019-06-20 01:05

長榮空服罷工 航班取消、延誤理賠注意事項看這裡

2019-06-20 16:10

長榮勞資下午協商 工會不樂觀：開直播如同看兩方表演

2019-06-20 09:30

離岸風電250億聯貸八大公股扛了 台銀說明原因

2019-06-20 11:39

反制罷工 長榮獎勵空服出勤一次最多發兩萬元獎金

2019-06-20 17:26

長榮罷工 旅行社緊急盤點受影響人數

2019-06-20 15:07

日支費禁搭便車 長榮推薦律師指「手心手背都是肉」

2019-06-20 14:05

蘋果在陸產能 擬撤出三成

2019-06-20 01:14

影／長榮空服工會宣布罷工松機旅客：連廣播都沒有

2019-06-20 15:54

熱錢回流 股匯雙飆

2019-06-20 00:08

長榮允提高飛安獎金 但工會堅持禁搭便車

2019-06-20 15:12

長榮航空罷工 高雄機場今3國際航班479人可能受影響

2019-06-20 15:16

3.5GHz上限設100MHz 業界：5G競標會很激烈

2019-06-19 22:33

長榮空服員投書：沈默的力量請妳覺醒

2019-06-20 16:31

長榮航空罷工 立榮台中機場航班影響程度要看明天

2019-06-20 15:57

長榮航罷工首日停飛22航班 延誤6小時以上補償250美金

2019-06-20 18:00

長榮航空：今日共36航班僅可飛14班

2019-06-20 17:17

長榮空服員無預警罷工 旅行社天下大亂

2019-06-20 16:40

長榮空服員罷工高呼「勞勞相挺」 公司：回去機場

2019-06-20 17:20

蘋果擬撤部分在陸產能 衝擊蘋板iPhone產量

2019-06-20 01:13

長榮空服罷工 接下來各方有什麼動作…

2019-06-20 15:59

長榮空服預告4時罷工 工會：兩年來資方對案一模一樣

2019-06-20 15:00

遠銀拚併購 募百億銀彈

2019-06-20 00:20

長榮總座為罷工鞠躬道歉 但堅拒禁搭便車條款

2019-06-20 17:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top