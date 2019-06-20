精英教育筆電出貨量年增三成 推升獲利明顯增長

2019-06-20 17:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



精英2019年教育市場筆電出貨量，可望較去年成長30%，帶動第2季營運比第1季好，下半年比上半年好，在零組件價格大幅下降下，獲利可望大幅提升，新產品動電車智慧充電系統，有機會在美國開始出貨，成為推動2020年業績成長的主力產品之一。

精英今（20）日舉行股東會，總經理楊銀龍表示，該公司目前桌上型電腦出貨穩定，主力客戶包括宏碁、聯想與英特爾，至於英特爾教育市場的筆電，經過這一兩年整頓之後，已經擺脫虧損，恢復正常。

2019年精英的教育市場筆電出貨量將成長30%，去年約20至30萬台，今年成長30%變40萬台，同時，除了筆電之外，還有二合一的平板機種，二合一平板的出貨單價較高，可望進一步提升獲利。

在新產品開發方面，他說，精英在美國轉投資的子公司，接觸全球知名電動車廠多年，今年有機會打入其智慧充電系統，目前該品牌對精英下單機會相當高，一旦確定，將會貢獻精英2020年的營收，而且電動車產品毛利率遠高於筆電，可以明顯提升獲利。同時，只要第一家開始出貨，第二、三家的品牌車廠訂單就會跟著進來。

在產能移轉方面，他說，精英過去都是在中國大陸生產，目前已設立泰國廠，2019年第3季下旬可以開始出貨，目前試產自有品牌產品，產能規模以SMT線來看，一個月可生產10至15萬台，桌上型電腦規劃生產3至5萬台，因為，桌機客戶出到美國約只有10%，影響不大。