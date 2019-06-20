日月光高雄廠投千萬建智慧電網 管控能源風險

2019-06-20 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



電力資源日趨耗竭，為兼顧經濟成長與環境永續，日月光積極建置智慧電網。日月光半導體高雄廠處長蘇炳碩指出，日月光透過與台灣經濟研究院、中華經濟研究院合作案，在高雄廠斥資近千萬投入自用發電機與市電並聯工程，強化能源管控的風險因應措施。

他說，日月光也加入台電用戶代表群需量反應制度，面臨供電緊縮，可分擔發電機組負載，並透過需量反應資源盤查模擬，自動調整生產線排程，有效抑制尖峰用電需求，藉由新科技導入，進行能源整合，未來將持續推動能源轉型與儲能系統運行。

由台灣永續供應協會（TASS）、日月光文教基金會、日月光集團等單位，20日共同合作推動「2019台灣永續供應循環經濟論壇」，聚焦工業創新與永續實踐。

論壇邀請致力於節能與零廢棄的相關協會與廠商，如台灣循環經濟與創新轉型協會、環境與發展基金會、台灣資源再生工業同業公會、台灣資源再生協會、永續循環經濟發展協進會與匯能科技、翰金科技、力晶活性碳、東達工業等，提供創新專案的落實分享，推廣循環再利用的重要性與可行性。

TASS建立化學品永續材料資訊標準，除有效進行污染防制、降低環境衝擊，並可依資訊內容進行源頭改善與資源再利用。廢棄物管理層面，由日月光協助測試環保署開發的聯單電子化APP，以期正式開放產業使用後，可減少以紙本建立廢棄物資訊的耗損，並可加速作業時間，達省時環保效益。