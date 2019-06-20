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洪進揚續任群創董座： 力拚產業淘汰賽勝出

2019-06-20 13:49經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

對抗面板業逆風，群創（3481）和友達（2409）雙雙進行董事會改組，友達日前已完成改選。群創今（20）日進行股東常會，完成第八屆董事改選，會後召開董事會，洪進揚順利連任董事長，將帶領新團隊整頓後再出發，力拚在這波面板產業淘汰賽中勝出。

群創今年董事改組，前董事長王志超回任董事，總經理楊柱祥進入董事會，同時廣達執行長王震緯將任獨立董事；洪進揚及丁景隆續任董事，謝其嘉及嚴玉麟續任獨董。洪進揚表示，面對美中貿易戰、中韓面板傾壓等挑戰，經營團隊將擬定短中長期目標，循序漸進推展，「要在三年內讓群創更大、更穩定，重現台灣之光！」

洪進揚去年接任董事長，到今年甫滿一年。他坦言，自己不是來自這個產業，洪進揚說：「一年半前面板對我來說，只是玻璃而已。」坐在大位感受到責任重大，更不時覺得自己何德何能，一路走來，很感謝團隊同仁的全力支持，未來無論面對任何挑戰，都要殺出一條路把公司建構好。

群創董事名單中另一個焦點，是王志超的回任。王志超表示，無論自己在哪個崗位，都是為集團面板事業群的布局努力，台灣面板業面臨有史以來艱困的三年產業淘汰賽，他對面板業及群創同仁承諾，一定和大家一起面對目前的艱困環境。

洪進揚（中）續任群創董事長。記者蔡銘仁／攝影
洪進揚（中）續任群創董事長。記者蔡銘仁／攝影
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面板群創王志超
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