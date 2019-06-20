洪進揚續任群創董座： 力拚產業淘汰賽勝出

2019-06-20 13:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



對抗面板業逆風，群創（3481）和友達（2409）雙雙進行董事會改組，友達日前已完成改選。群創今（20）日進行股東常會，完成第八屆董事改選，會後召開董事會，洪進揚順利連任董事長，將帶領新團隊整頓後再出發，力拚在這波面板產業淘汰賽中勝出。

群創今年董事改組，前董事長王志超回任董事，總經理楊柱祥進入董事會，同時廣達執行長王震緯將任獨立董事；洪進揚及丁景隆續任董事，謝其嘉及嚴玉麟續任獨董。洪進揚表示，面對美中貿易戰、中韓面板傾壓等挑戰，經營團隊將擬定短中長期目標，循序漸進推展，「要在三年內讓群創更大、更穩定，重現台灣之光！」

洪進揚去年接任董事長，到今年甫滿一年。他坦言，自己不是來自這個產業，洪進揚說：「一年半前面板對我來說，只是玻璃而已。」坐在大位感受到責任重大，更不時覺得自己何德何能，一路走來，很感謝團隊同仁的全力支持，未來無論面對任何挑戰，都要殺出一條路把公司建構好。