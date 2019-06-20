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群創布局屏下指紋辨識 今年Q3送樣、明年Q1量產

2019-06-20 12:55經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

群創（3481）今（20 ）日發表光學式屏下指紋創新技術，執行副總丁景隆表示，積極佈局屏下指紋辨識技術，超聲波與光學式技術可望全部到位，除了竹南T3廠外，高雄路竹LTPS廠也積極備戰，2020年放量可期；群創外掛式屏下指紋辨識傳感器，目前積極洽談特定客戶，預計今年第3季送樣，明年第1季量產，鎖定屏下指紋辨識市場成長商機。

指紋辨識已成全球資安利器，繼熱感應式信用卡、印度電容式身份指紋辨識機之後，群創今日發表光學式屏下指紋創新技術，群創指出，隨著智慧手機高屏佔比成為市場主流後, 傳統正面指紋模組逐步被淘汰, 轉移至手機背部的使用體驗又不佳, 屏下指紋辨識是最佳的解決方案。

屏下指紋辨識技術以光學式與超聲波為主流 ，光學式技術成熟且成本低，支援OLED等智慧型手機，去年12月國際大廠發表的超聲波屏下指紋辨識技術穿透性強，手指濕或髒都能清楚辨識，令人驚艷。研調TrendForce 資料顯示，2019年屏下指紋辨識在手機市場滲透率滲透率有機會突破20%。

群創TFT sensor 事業處李淂裕處長指出，屏下指紋辨識技術依感測面積大小與屏幕整合度，可分為三個階段：外掛單點式屏下指紋辨識、外掛全屏式屏下指紋辨識，及內嵌全屏指紋辨識。目前晶圓廠製作的外掛單點式屏下指紋辨識，如台積電、三星、中芯等晶圓廠所生產感測元件，成本高且無法與面板技術整合，因此並無實際全屏指紋辨識感測器相關技術。

李淂裕表示，群創開發面板製程大面積影像感測器技術，取代晶圓單點式影像感測元件，設置於OLED顯示屏下方，實現外掛式屏下指紋辨識傳感器，目前積極洽談特定客戶，預計今年第3季送樣，明年第1季量產，可望搶下這波屏下指紋辨識市場成長商機。

群創董事長洪勁揚。報系資料照
群創董事長洪勁揚。報系資料照
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指紋辨識群創晶圓廠
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