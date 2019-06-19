東元搶進餐飲業 推智慧送餐機器人、省能變頻商用冰箱

2019-06-19 21:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



東元 (1504)集團機電聯手，搶進進軍餐飲產業，在2019台北國食品展中推出「智慧送餐機器人」、「省能變頻商用冰箱」，擴大進入不同領域市場爭取訂單。

今年東元由會長黃茂雄領軍，展出國產第一台商用變頻冰箱，不但讓餐飲食品業者省能又省成本，消費者也可以吃到更新鮮的美食；送餐機器人則可以解決一般餐廳裡重複性高又耗費人力的工作，讓餐廳的外場人力能夠為用餐的客人提供更貼心的服務。

東元所生產的DC變頻商用冰箱，比傳統定頻產品省電40%，以適當的冷卻能力幫餐廳業者省電；且加入智能化的服務，以IoT技術24小時即時監控冰箱用電、各層溫度，確保食材安全，不論是單店或是連鎖店，都可以做到能源管理 (EMS)和預警服務。

參展最吸睛的表演就是送餐機器人 (Miss Mos Burger)的舞蹈秀，結合東元所研發的智慧移動平台，擁有空間定位、精準穿越、動態避障、地圖編輯、和控車設定介面等多重特色，充分展現東元的系統整合的能力。

送餐機器人的臉部還有設計了一個展示的螢幕，籍由聲音和影象和客人進行互動；感應手臂則是當Miss Mos Burger 到點定位的時候，會伸出手臂，以感應的裝置來進行取餐。除了送餐，也可適用導覽、保全巡檢、智慧工廠等不同需求，都可以提供客製化的整合服務。

黃茂雄表示，餐飲領域持續引進更多品牌，以合資方式與品牌廠互惠、互相尊重，朝不同國家的品牌引進。東元參展總計使用106個攤位，是今年食品展最大參展廠商，黃茂雄指出，已有15個品牌，包括摩斯漢堡、樂雅樂、美樂食、餡老滿、高樂、羽村、高玉、高樂、小高玉、MADO等，總計有300多家門市。