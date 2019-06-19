微星攜手Discovery 推「電競崛起：全新霸主」專題節目

2019-06-19 20:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



MSI微星科技今（19）日宣布與Discovery合作，以炙手可熱的電競產業生態為主題，推出一部名為《電競崛起：全新霸主》的專題節目。片長約一小時的專輯中，完整敍述這個過去曾被視為消遣的活動，如何躍升到體育界的金字塔頂端，透過電競比賽的舉辦、熱門遊戲的設計、電競戰隊的形成、頂級電競裝備的構思到生產…一點一滴地刻畫出電競產業崛起的幕後故事。

Discovery大中華區暨韓國分公司總經理邱煌表示：「Discovery不只是頻道，更是全球第一IP內容提供者，我們深耕垂直內容，希望能全方面啟動觀眾的熱情！電競是現在全球最火的運動，Discovery看到這個產業的前景，近期也成立了Discovery Games Studios遊戲工作室，致力將節目IP打造成遊戲，而在此同時, 我們也看到台灣的MSI微星科技正在全球電競領域發光，每五台電競筆電中就有一台是MSI。可說是推動這項運動的重要推手。」