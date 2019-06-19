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微星攜手Discovery 推「電競崛起：全新霸主」專題節目

2019-06-19 20:03經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

MSI微星科技今（19）日宣布與Discovery合作，以炙手可熱的電競產業生態為主題，推出一部名為《電競崛起：全新霸主》的專題節目。片長約一小時的專輯中，完整敍述這個過去曾被視為消遣的活動，如何躍升到體育界的金字塔頂端，透過電競比賽的舉辦、熱門遊戲的設計、電競戰隊的形成、頂級電競裝備的構思到生產…一點一滴地刻畫出電競產業崛起的幕後故事。

Discovery大中華區暨韓國分公司總經理邱煌表示：「Discovery不只是頻道，更是全球第一IP內容提供者，我們深耕垂直內容，希望能全方面啟動觀眾的熱情！電競是現在全球最火的運動，Discovery看到這個產業的前景，近期也成立了Discovery Games Studios遊戲工作室，致力將節目IP打造成遊戲，而在此同時, 我們也看到台灣的MSI微星科技正在全球電競領域發光，每五台電競筆電中就有一台是MSI。可說是推動這項運動的重要推手。」

MSI微星科技總經理江勝昌表示：「MSI微星科技長久以來在電競領域耕耘的成功受到全世界的注目，也吸引了全球知名媒體Discovery來製做這個專題。透過這部詳實的影片讓觀眾們能夠深入認識整個電競產業的生態鏈，並了解MSI長期以來不僅在軟硬體上持續研發滿足玩家需求，積極與遊戲開發商合作，提供最佳的沉浸式體驗，同時也積極支持遊戲戰隊及相關賽事，才能促使台灣的電競產業躍升國際。」

微星攜手Discovery頻道，推出電競崛起：全新霸主，專題節目。Discove...
微星攜手Discovery頻道，推出電競崛起：全新霸主，專題節目。Discovery/提供
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