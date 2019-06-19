進軍韓國市場 網家與韓國農協Hanaro流通簽MOU

2019-06-19 16:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



網路家庭（8044）及韓國前三大流通企業「農協Hanaro流通」，今（19）日宣布共同簽署合作備忘錄（MOU），將透過各自線上、線下優勢，討論合作結盟的面向，未來將推動台、韓兩國之間跨境業務，開啟雙方多元合作的各種可能，達成策略雙贏。

網家董事長詹宏志表示，台灣與韓國的經貿往來頻繁，台灣消費者也十分喜愛韓國食品及流行文化，希望打造一個平台，擁有多元的商品及外來市場的物件，使得來自各地如東南亞、東北亞、歐美的商品都能在台灣市場產生交易，台灣就能成為大東南亞區域中，最重要的交易通路。

詹宏志也說，今天與韓國農協Hanaro流通結盟，跨出台、韓合作的第一步，初期將透過電商服務，導入台灣消費者喜愛的韓國商品成為網購韓貨的首選平台以外，未來也將有機會協助台灣的優質商品出口到韓國Hanaro流通的實體及虛擬通路販售。

韓國農協Hanaro流通執行長金成廣表示，韓國與台灣距離相近，並長期以兄弟之邦相稱，彼此互相理解與合作，不斷發展兩國的友好關係。在全球電子商務快速成長之際，能與台灣最大電商集團PChome攜手合作深感榮幸。本次簽署合作協議，具有非常重大的意義，相信雙方將能找出新的合作項目，並在短期內達到雙贏的目標。

韓國農協Hanaro流通隸屬於韓國農協集團，為韓國前三大流通企業。該集團包含超市流通、銀行、食品等事業體，2018年營業收入超過130億美元（約新台幣4,000億元）。

Hanaro超市在韓國超過2,200多家實體店面，主要販售的產品包括韓國國產農畜產品、冷凍及加工食品及生活用品等。

網家指出，與韓國農協Hanaro流通合作，更強化台、韓之間的連結，未來將朝向提升雙方品牌之獨特性、強化市場競爭力為目標，共同擴大服務範圍，深化策略聯盟。