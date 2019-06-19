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中華電信徵才 將招募基層員工447人

2019-06-19 15:39聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

中華電信6月預計招募基層員工447人。 圖／中華電信提供
中華電信6月預計招募基層員工447人。 圖／中華電信提供
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中華電信今天表示，為拓展業務，今（108）年6月預計招募基層員工447人，遴選類別包括線路維運、電信網路規畫設計及維運、電力及空調維運管理、資訊系統開發及維運、業務行銷推廣與企業客戶技術服務等多項職缺。

中華電信表示，本次招募一律採網路報名，6月21日至7月3日報名，7月27日第一試（筆試，分台北、台中、高雄三個考區同時舉辦），第一試合格者，另安排時間舉行第二試（口試，於台北考區舉辦），歡迎對從事電信業務有興趣的應屆畢業生及社會人士踴躍報名參加。

中華電信
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