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撼訊陳劍威：比特幣可能成為避險工具

2019-06-18 20:37經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

撼訊總經理陳劍威今日表示，近期比特幣飆漲，但是挖礦的需求還沒有起來，主要是市場上的庫存還沒有消化掉，該公司2019第2季將提列一些庫存跌價損失，隨著撼訊庫存在上半年去化完畢，加上AMD新顯示卡在7月上市，預期下半年營運會比上半年好。

撼訊轉投資子公司撼智物聯，今天宣布和德國ISSENDORFF KG公司合作，於亞太區市場導入智慧建築系統，至台灣及亞太區的智慧公宅、智慧型商務辦公室，觀光暨商務酒店和智慧工廠及建案市場，以拓展挖礦以外的商機。

陳劍威說，近期比特幣大漲，可能是因為已成為避險的工具，而且連臉書都加入了，至於對顯卡業者來說，沒有看到需求，因為目前庫存還沒有消耗掉，但是比特幣價格拉起來之後，有一些二手顯卡可以去化，預期要2019第2季之後才會比較清楚。

他說，目前包括輝達（NVIDIA）與AMD顯卡的庫存還很多，至於撼訊的庫存，他說，差不多了，第2季還會提列一些庫存跌價損失，目前等待AMD的7奈米顯示卡在7月推出，接著就要看新產品效應，預期下半年毛利會好一點。

他強調，AMD新品在2019第3季大量出貨，消費者是否買單，要看一陣子才知道，但是預期7月應該有新產品效應，最近美國市場表現好一點，美國占撼訊營收比重已達10%至15%，主要是提前拉貨效應，而且很多礦場往加拿大移動。

他說，撼訊將積極多角化經營，例如推出遊戲顯卡，工業電腦顯卡等，持續降低挖礦營收比重。以前挖礦占營收九成以上，目前以來到2:8 或3:7，2019年將努力把該公司的營運維持在正數。

撼訊總經理陳劍威。記者蕭君暉/攝影
撼訊總經理陳劍威。記者蕭君暉/攝影
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