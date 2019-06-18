撼智物聯攜手德國Issendorff KG. 進軍智慧建築市場

2019-06-18 20:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



撼訊集團轉投資子公司撼智物聯今（18）日宣布，與德國Issendorff KG.公司合作，於亞太區市場導入LCN智慧建築高總線系統，同時與Issendorff KG.公司共同啟用位於汐止科學園區的AIOT智慧建築展示中心，作為培訓技術人員以及技術展示基地。

撼訊科技總經理陳劍威今天表示，以物聯網技術為核心，撼智物聯結合AI技術應用，於智慧建築產業上提供最佳產品及解決方案，展望未來，也將進一步將Building IoT上許多專業技術推廣至智慧醫療、農業、交通及能源管理等應用市場。

撼智物聯的主要結盟夥伴德國Issendorff KG.董事長Eberhard Issendorff表示，Issendorff KG.發展智慧建築相關技術已逾二十年，發展出空調、門窗、燈光及窗簾的自動化控制元件，達到光控、溫控、空氣品質調控及節能等的綠建築解決方案。

撼智物聯總經理梁正之表示，此次撼智物聯與Issendorff KG.的合作，將攜手將Issendorff KG.的智慧建築解決方案整合導入至台灣以及亞太區智慧公宅、智慧型商務辦公室、觀光暨商務酒店及智慧工廠等建案市場。