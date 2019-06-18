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撼智物聯攜手德國Issendorff KG. 進軍智慧建築市場

2019-06-18 20:34經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

撼訊集團轉投資子公司撼智物聯今（18）日宣布，與德國Issendorff KG.公司合作，於亞太區市場導入LCN智慧建築高總線系統，同時與Issendorff KG.公司共同啟用位於汐止科學園區的AIOT智慧建築展示中心，作為培訓技術人員以及技術展示基地。

撼訊科技總經理陳劍威今天表示，以物聯網技術為核心，撼智物聯結合AI技術應用，於智慧建築產業上提供最佳產品及解決方案，展望未來，也將進一步將Building IoT上許多專業技術推廣至智慧醫療、農業、交通及能源管理等應用市場。

撼智物聯的主要結盟夥伴德國Issendorff KG.董事長Eberhard Issendorff表示，Issendorff KG.發展智慧建築相關技術已逾二十年，發展出空調、門窗、燈光及窗簾的自動化控制元件，達到光控、溫控、空氣品質調控及節能等的綠建築解決方案。

撼智物聯總經理梁正之表示，此次撼智物聯與Issendorff KG.的合作，將攜手將Issendorff KG.的智慧建築解決方案整合導入至台灣以及亞太區智慧公宅、智慧型商務辦公室、觀光暨商務酒店及智慧工廠等建案市場。

建築自動化(Building Automation)的發展歷史已超過半個世紀以上，除了利用自動控制系統各項互聯感測及控制元件整合龐大數據資料，進一步可透過AI工具甚至是深度學習(Deep Learning)的技術分析，使用者偏好、最適生活環境及最佳能源利用效率的相互結合。

撼智物聯與德國Issendorff KG.攜手進軍智慧建築市場，圖為撼訊總經理陳...
撼智物聯與德國Issendorff KG.攜手進軍智慧建築市場，圖為撼訊總經理陳劍威(左一)、撼智物聯總經理梁正之(左二)、Issendorff KG.董事長Eberhard Issendorff(右一)。記者蕭君暉/攝影
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智慧建築德國空氣品質
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