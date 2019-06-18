東捷資訊攜手研華 從OT到IT聯手締造共創業績第二章

2019-06-18 18:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



東元旗下東捷資訊（6697）與研華攜手，從OT到IT聯手締造共創業績第二章。

延續智能製造SRP共創精神，東捷資訊表示，不同於電腦產業的水平分工，專業度高的工業物聯網產業有垂直整合特性，因此東捷將SRP模組化特色套用在智能製造執行應用，協助客戶透過標準軟體的最小化客製，達到快速構建與複製，滿足客戶動態多變的工廠管理需求。

東捷強調，智能製造執行系統SRP模組在解決製造業人、機、料、法、環、測5M1E的問題，從生產進度、品質、物料、設備保養、模治具、稼動、到能源的管理，都是製造業可模組化機動選購的。

東捷指出，已協助汽車零組件、光電、冷氣製造、馬達製造、矽鋁壓鑄等產業順利進入智能製造領域，達到諸如準交率提升、在製品減少、製造週期縮短、生產效率達標等明顯效益。

研華表示，工業物聯網(IIoT)要能普及落實，關鍵在於平台技術提供商與產業專家的充分合作，形成物聯網產業解決方案 (AIoT.SRP)。基於此，研華選擇製造業行業專家的東捷，進行物聯網行業解決方案SRP的「共創」。

在智能製造SRP方案中，研華指出，扮演OT端的角色，透過OT 端溝通工具提供，例Smart Machine Box的機器取值、接收LoRa訊號的三色燈、可收納各類報工訊息的邊緣智能周邊裝置等，確保企業工廠端OT訊息能順利的與IT端搭上線。

藉由在製造業有產業專家知識與IT顧問服務能量的東捷，協助企業在OT基礎上，加值進SRP的各種智能製造執行應用，順利進入智能製造的數位化轉型，完全了智能製造生態價值鏈。

東捷資訊專長於智慧製造顧問服務與系統整合，去年9月登錄興櫃，成為東元第八支上市櫃的一員。去年營收12.17億元，稅後純益4,500萬元，每股純益2.23元。