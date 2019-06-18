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台積電遭外資連4賣 在這家外資券商買超最多

2019-06-18 18:42經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電（2330） 止跌反彈且收在今（18）日最高的235.5元，上漲2.5元，漲幅1.07%，外資賣超雖有減緩，但仍持續賣超2,749張，已連續4個交易日賣超；統計在各家外資券商的買賣超情況發現，以台灣匯立買超張數最高，其次為美林，港商麥格理居第三；但賣超部分則是以法國興業最高。

台股今日以10,547.15點開高，但在市場觀望下買盤不繼，盤中一度翻黑，蘋概三王中僅台積電收紅，大立光及鴻海則呈現下跌，終場收黑，台積電尾盤再往上衝高，同步拉升指數站上5日線，終場以10,566.74點作收，上漲36.2點，成交量800.86億元。

統計三大法人三大法人買超9.38億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超15.37億元，但投信賣超1.4億元，自營商賣超（合計）4.58億元。

台積電受到美中貿易及華為風暴的衝擊，加上大客戶博通調降今年財測，法人擔憂台積電下半年恐面臨下修今年財測的窘境，外資仍持續賣超，統計今日外資賣超台積電2,749張，投信買超117張，自營商賣超214張，合計三大法人賣超2,846張，但台積電今日股價則是止跌反彈，早盤以234元開高，一度回測平盤233元，但尾盤股價再往上拉升，終場收235.5元，成交量28,541張。

統計各家外資券商買賣超情況發現，台灣匯立買超最多、其次為美林、港商麥格理；另外香港上海匯豐、高盛、法銀巴黎、野村及大和國泰也是買超；賣超券商部分，以法國興業最多、其次是瑞銀、摩根大通、台灣摩根、花旗環球、德意志、瑞士信貸也是賣超。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞指出，台股還是選股不選市為最高投資策略，電子股仍以今年具題材性的產業為主，包含5G、多鏡頭、智慧音箱與藍芽耳機、散熱及汽車電子等產業發展前景較佳，部分個股仍可逢低布局。

沈萬鈞表示，Apple下半年新機新規格包括三鏡頭、OLED、Type-C等，及Apple財報釋出TWS大幅成長訊息，相關產業都值得留意。

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