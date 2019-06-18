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民歌手江明學租屋處上吊身亡 現場未留遺書

政治素人參選甘苦談 郭台銘將出書細數心聲

2019-06-18 10:46經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

鴻海董事長郭台銘（右）的妻子曾馨瑩，昨首次陪郭跑初選行程。記者賴香珊／攝影
鴻海董事長郭台銘（右）的妻子曾馨瑩，昨首次陪郭跑初選行程。記者賴香珊／攝影
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鴻海(2317)董事長郭台銘在今年初陸續開出臉書及Line帳號時，不同於往常的動作高度吸引外界關注，直到在4月17日正式宣布參選國民黨總統初選，然後開始展開一連串的下鄉行程，透過參訪、直播等，快速拉高民調支持度，距離初選日期愈來愈近，根據永齡基金會執行長劉宥彤接受媒體訪問時透露，郭台銘預計7月2日發表新書，細數一個企業家、政治素人在政治領域的奮戰及成長心聲。

郭台銘霸氣總裁郭董Facebook粉絲頁在農曆年前的1月31日開張，吸引「郭粉」加入，按讚及追踨人數快速增加，緊接著在3月25日再啟動「霸氣總裁 郭董 Line@帳號」，從郭董成立臉書粉絲頁、啟動Line@帳號一連串的動作，已透露出不尋常的訊息。

果然在4月17日，郭台銘正式宣布參選國民黨總統初選，且展開一連串密集的下鄉拜會行程，強調拚經濟的主軸，每到一個地方就多了解當地的需求，除了下鄉行程之外，郭董還透過媒體專訪、直播，說明參選的理念，展現不同於企業家形象的一面，進一步吸納不同的支持群；另外，郭台銘首支電視廣告以對手的優點作為主訴求，也是相當的吸睛。

郭台銘善用個人強項及優點，有秩序的推動下鄉、網紅節目、甚至是最近的自家豪宅開箱，還有夫人曾馨瑩也從原本的反對轉成支持，首度陪同出席競選行程，郭台銘透過不同的管道，讓民眾更加認識他。

隨著初選進入倒數，劉宥彤表示，經過近兩個月勤跑基層，了解地方需求之後，郭台銘將集結參選黨內初選以來的心路歷程出書，預計在7月2日發表，細數選前的思考及過程中的心得，另外，6月底還會有廣告的推出，在國政內容上也將會整理及發表。

國民黨廣告2020選舉郭台銘
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