宸鴻退出後 富邦蔡家也確定放棄JDI案

2019-06-18 06:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



深夜最新消息，據了解，富邦集團蔡家私人投資已經放棄日本的顯示器（JDI）案，宸鴻也退出投資案。

外電消息報導，JDI將在18日舉行股東會，是否會在股東會上公布新的合作對象，或是有新的規劃，備受市場注目。

今年4月，宸鴻、富邦蔡家私人投資公司原本預計要參與JDI私募增資案。但17日宸鴻以諸多情況變化為由，宣布退出增資案。