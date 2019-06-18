台日中聯盟破局 觸控大廠宸鴻退出日本JDI投資

2019-06-18 00:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳昱翔 ／台北報導



觸控大廠宸鴻17日宣布，決定退出Suwa對JDI的私募增資案。（路透） 分享 facebook

國內觸控大廠宸鴻ＴＰＫ-ＫＹ昨無預警發布重大訊息指出，「因諸多情況改變」，決定退出Suwa對日本顯示器公司（ＪＤＩ）的私募增資案，由於ＴＰＫ被視為台、中聯盟最關鍵的投資方，因此預料富邦集團、中國嘉實基金也可能退出，換言之，台、中聯盟與ＪＤＩ的投資恐瀕臨破局。

ＴＰＫ四月對外公告已與Suwa簽訂意向書，並與富邦集團、嘉實基金組成台、中聯盟共同投資ＪＤＩ，當時ＴＰＫ預計出資上限二點三億美元，占Suwa股權百分之四十一點八。

針對ＪＤＩ投資案破局，ＴＰＫ發言系統昨日指出，由於中美貿易戰讓局勢更加複雜，公司在多方考量下決定退出此一投資案，至於破局的相關細節因有保密協議，因此無可奉告；至於富邦集團與嘉實基金是否跟進退出，公司無法代為答覆。

然而，業界人士分析，由於台、中聯盟本來就是由行業內的ＴＰＫ負責主導，如今ＴＰＫ率先抽身，富邦集團與嘉實基金確實相當有可能相繼退出；換言之，台、中聯盟與ＪＤＩ的投資案應已宣告破局。

至於對ＴＰＫ影響，業界人士認為，ＴＰＫ自始至終都還沒投入半毛錢，甚至不必負擔ＪＤＩ龐大的債務，充其量是供應鏈垂直整合的策略失敗，對ＴＰＫ目前的營運影響並不大。

法人則認為，從產業鏈角度出發，ＴＰＫ錯失揮軍ＯＬＥＤ供應鏈的機會，但若從ＴＰＫ股東的立場而言，去承接一個充滿變數、負債累累的公司，還不如努力把本業競爭力提升更為穩妥。

至於未來ＪＤＩ投資案走向，外電指出，如果台、中聯盟投資ＪＤＩ確定破局，夏普可能會考慮接手此一投資案；夏普社長戴正吳曾對日媒指出，公司尚未接到任何邀約，但會持開放態度，如果ＪＤＩ提出要求，夏普將會考慮。

不過，市場也有傳聞ＪＤＩ將轉向全球基金、中國大陸某家面板製造商尋求金援，但是至今尚未有進一步消息，唯一可確定的是ＴＰＫ已正式退出ＪＤＩ投資案，而台灣觸控面板廠想打入ＯＬＥＤ供應鏈，恐怕還要再等一等。