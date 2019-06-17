台灣之星攜手中嘉 提前規劃5G家庭應用

2019-06-17 20:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



隨著5G服務在國際相繼試營運商轉，相關應用情境逐漸明朗，預期將帶動新一波產業升級，成長動能強勁。為提前規畫5G藍圖，台灣之星已陸續展開多方面設備建置、資金籌措等部署作為，今(17)日宣布攜手全台最大有線電視系統業者中嘉集團，正式跨足家戶市場，補齊長期以來個人、企業至家戶市場的關鍵一塊，提前布局未來5G時代預期將引爆的數位匯流大規模成長。

首波合作中，台灣之星將與中嘉結合雙方優勢資源，擴大通路並整合產品銷售，推出「台灣之星門市限定」及「中嘉用戶專屬」優惠，即日起，至台灣之星於中嘉有線電視服務區域內的126間直營門市申辦中嘉「bb寬頻」家用寬頻上網與「bbTV」有線電視，折扣更多、約期更短；中嘉用戶申辦台灣之星門號也可享月租費終身最高8折優惠，一站滿足個人行動與家庭數位生活。

台灣之星重申，一定投入首波5G頻譜競標勢在必得，今年攜手網通設備大廠諾基亞NOKIA構建「5G實驗室」，亦觀察到5G將帶動數位匯流大幅5G釋照與頻率競標倒數演進，截至2019年第一季，全台有線電視收視戶達504萬，且根據財團法人台灣網路資訊中心發表的「2018台灣網路報告」，台灣家戶上網仍有高達9成使用家用寬頻，可見家庭對有線電視與家用寬頻上網仍需求顯著。

台灣之星總經理 賴弦五表示，雙方合作讓台灣之星藉此機會正式跨足家戶市場，補齊長期以來在個人與企業用戶市場之外的最後一塊拼圖，隨著智慧家電、移動終端等家戶場域內的物聯端點快速成長，內容、娛樂、購物與支付等數位匯流應用也預期將再現爆炸性成長；台灣之星此次攜手中嘉，即盼能以通訊網路做為數位匯流的基石，共同為消費者創建更完整且豐富的數位生活。」

中嘉集團執行長揭朝華表示，5G行動上網的到來使得影音串流OTT業者來勢洶洶，同時伴隨消費者行為與時改變，未來手機與有線電視系統可預期將有更多內容相互整合。