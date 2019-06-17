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反送中示威風雲再起 千人包圍特首辦要求對話

大同獨董籲：去年公司大虧 不能武斷歸責個別獨董

2019-06-17 17:10經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

大同（2371）今（17）日召開股東常會，由市場派股東提案解任蘇鵬飛、劉宗德與吳啟銘三名獨立董事的討論議案，備受外界關注，獨董在股東會中，更淪為眾股東炮轟的箭靶。趁著股東會，大同獨董向外界喊話，舉今年第一季轉虧為盈為例，「這足以證明我們三位獨董參與董事會決策，是具體有效的，期盼所有股東及主管機關明察秋毫。」

大同獨董表示，受股東推選擔任獨董，因大同為具歷史傳承的大型知名上市企業，他們個人感到榮幸，也一直兢兢業業，克盡職責。股東與主管機關對上市公司獨董有很高期待，社會對大同的加速變革的期許，亦督促其嚴守獨立性，盡力盡責，扮演防弊興利的專業角色；此可由三獨董歷年在審計委員會及董事會各自的發言記錄，可資檢驗。

大同獨董也說，大同獨董的開會次數很多，時間又長，以107年1月至108年5月為例，已召開多達26次審計委員會，參加15次董事會及1次臨時董事會。 如果指責其不盡責，顯失公道。

而今，大同獨董指出，特定股東提三案要解任三位獨董，姑不論該等提案並不合法妥適，甚且合理質疑此等特定股東背後或有是受控於違法陸資、或炒股犯罪行為人（已被檢方起訴）、或共同炒股調查中之人的惡意動機，解任的不實指控事由，透過媒體大量傳播，已對獨董們的名譽造成傷害；因事涉獨董們的名譽，有必要在股東會向股東報告，以澄清事實。

大同獨董強調，獨董並非主導公司經營者，但社會對獨董有高度的期待，自當盡善良管理人的忠實及注意義務。身為獨董最重要的是，要能以公司的角度（並非是那一派股東的角度）及公司治理的高度進行決策，期望在股東、員工、顧客、供應商及環境等取得平衡，並非只顧及某一方的利益，對轉投資子公司的支持程度，也是據此思維決策。

此外，大同獨董也說，身為獨董，傾向建議對長期財務虧損且產業前景不樂觀的事業，宜斷然處分；而企業主或基於永續經營或照顧員工的社會責任，董事會決策實煞費苦心。2018年，因重要轉投資子公司的申請重整與債權債務協商而受拖累，對母公司的營運造成極大影響，「但不能因此武斷歸責於個別獨董，這是不公道的。」

大同獨董表示，因子公司的困境極可能傷及大同，這對百年企業，是不容易的痛苦過程，但有助未來永續發展，對經營者的整頓再造決心，他們表達支持。今年第一季大同面臨銀行與資金之挑戰，董事會迅速決策，團隊發揮執行力，取得資金並獲利，提升股東淨值，足以證明三獨董參與董事會決策是具體有效的，期盼所有股東及主管機關明察秋毫。

最後，大同獨董表示，身為獨董，期盼公司能加快變革，轉虧為盈並逐年成長。如果股東有正面持平的建言，歡迎提供，將很樂意與所有股東一起努力，讓百年企業再創高峰。

股東會大同炒股
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