宏達電、法國羅浮宮聯手 蒙娜麗莎VR展10月24日開展

2019-06-17 17:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



為紀念達文西逝世500週年，法國羅浮宮全力策畫達文西藝術生涯的精華回顧展，宏達電(2498)今(17)日宣布與法國羅浮宮聯手出擊，達文西世界名畫《蒙娜麗莎：越界視野》虛擬實境首展將在今年10月24日正式開幕。

宏達電表示，在所有眾所矚目的展覽中，羅浮宮將與HTC VIVE Arts首次攜手合作一同為達文西家喻戶曉的名畫《蒙娜麗莎》透過虛擬實境體驗，賦予新的生命與詮釋；羅浮宮與HTC VIVE Arts首款虛擬實境體驗《蒙娜麗莎：越界視野》，將帶領觀眾進入虛擬空間並完全沉浸在這幅舉世聞名的畫作裡，穿越人與畫作間相隔的那層玻璃，以全新的方式零距離欣賞這件作品。

HTC VIVE Arts總監張忠為說，「很榮幸能與羅浮宮的團隊合作，在這個極具指標性意義的展覽中呈現羅浮宮首件的虛擬實境作品，透過這個全新的體驗，全世界各地的觀眾都可以在虛擬空間中細細地欣賞《蒙娜麗莎》，而許多無法親臨羅浮宮的民眾也能透過虛擬實境線上平台，觀賞達文西這幅令人嘆為觀止、舉世聞名的畫作以及羅浮宮內其他的達文西館藏作品」。

羅浮宮文化傳媒規劃部主任Dominique de Font-Réaulx說，「在達文西的回顧展中，羅浮宮非常高興能夠首度與HTC VIVE Arts攜手合作呈現羅浮宮首次的虛擬實境體驗，觀眾將有機會能於此沉浸式體驗之中探索這件傑出的大師作品，而這次的合作讓觀眾能對於這500多年來始終蒙著一層神秘面紗的《蒙娜麗莎》有更多的了解」。

宏達電表示，透過《蒙娜麗莎：越界視野》的親身體驗，體驗者會發現這幅最受歡迎的藝術作品中許多肉眼看不到的細節，羅浮宮運用最新的技術研究，發現更多達文西創作此作品的繪畫技法，對於畫中主角撲朔迷離的身份也有更進一步線索。觀眾將以前所未有的近距離細覽這幅歷經無數世代仍舊引人入勝、討論不缀的作品。

宏達電說，在這個史無前例的藝術家回顧展中，HTC VIVE Arts與羅浮宮的策展團隊緊密合作呈現藝術史上前所未有的虛擬實境體驗，讓全世界所有觀眾用全新的角度來欣賞《蒙娜麗莎》，這個VR內容的家用版本將在VIVEPORT等其他虛擬實境線上平台同步推出，屆時全球各地的觀眾都可以下載體驗。

宏達電表示，《蒙娜麗莎：越界視野》將呈現達文西身處於講求博學跨領域文藝復興時期，其劃時代且具革命性的貢獻，他的作品同時間涉足了科學，工程，建築與藝術等領域，此虛擬實境作品是對此跨越無數領域、不斷追求創新藝術家的致敬，也是對達文西，史上最偉大畫家之一，其歷久彌新傳奇的頌讚。