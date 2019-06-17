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精誠子公司 獲微軟2019年度全球合作夥伴國家獎

2019-06-17 17:07經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

精誠（6214）子公司精誠軟體服務，以團隊在創新服務與數位轉型的卓越表現，代表台灣角逐微軟「2019年度全球合作夥伴國家獎」獎項。精誠今（17）日捎來喜訊，精誠軟體從微軟全球2,900多家頂尖夥伴公司中脫穎而出，成為台灣獲獎企業。

微軟年度最佳合作夥伴獎涵蓋 41 項種類，以解決方案類型、產業類別、國家作為區分，今年全球共有100 家傑出的公司獲得最佳合作夥伴國家獎，能夠獲得這個獎項代表在過去一年內於市場影響力、解決方案推廣力都有十分卓越的表現。

精誠軟體服務團隊人數將近200人，在台灣微軟市占率達四成，是台灣微軟在台灣最大的合作夥伴。精誠表示，此次獲獎代表精誠軟體服務團隊致力創新開發微軟解決方案的實績獲得肯定，也凸顯精誠軟體服務在客戶推廣與布建方面的卓越表現。

精誠軟體服務總經理李素月表示，精誠軟體服務是台灣微軟長期的合作夥伴，一路互相學習成長，在雙方合作即將邁入第20年之際獲得「2019 年度全球合作夥伴國家獎」，代表他們用心推廣微軟創新服務的熱忱與卓越表現，不僅讓客戶滿意，也獲得台灣微軟的高度肯定。

微軟公司全球商業合作夥伴部門副總裁Gavriella Schuster 說，他們很高興能頒發「2019 年度全球合作夥伴國家獎」給精誠軟體服務，「他們以出眾的專業和創新的能力協助客戶獲得超乎期待的效益，屢獲客戶肯定，再再證明他們是台灣合作夥伴中的翹楚。」

鼓勵創新、追求卓越，是精誠軟體服務的企業文化，自與微軟合作以來，精誠軟體服務每年都獲頒不同獎項。「得獎不代表終點，而是更多創新的起點。」李素月強調，這次得獎代表微軟對團隊努力的肯定，也代表客戶的成功有被看見。

李素月表示，將秉持著這十多年來的專業服務熱忱，與台灣微軟緊密合作，快速提升、轉型，順應趨勢持續推出能夠滿足客戶需求的方案和服務，陪伴客戶繼續朝向數位轉型旅程前進。

微軟精誠軟體
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