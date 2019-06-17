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宏達電攜手羅浮宮 蒙娜麗莎虛擬實境特展10月展開

2019-06-17 16:25經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

宏達電（2498）今天宣布，與羅浮宮首度合作，讓達文西名畫 《蒙娜麗莎》透過虛擬實境體驗，帶領觀眾進入虛擬空間並完全沉浸在這幅舉世聞名的畫作裡。為紀念達文西逝世500周年，法國羅浮宮正全力策畫達文西藝術生涯的精華回顧展，此展將於10月24日正式開幕。

羅浮宮文化傳媒規劃部主任Dominique de Font-Réaulx表示，在達文西的回顧展中，羅浮宮首度與HTC VIVE Arts攜手合作，呈現羅浮宮首次的虛擬實境體驗，觀眾將有機會能於此沉浸式體驗之中探索這件傑出的大師作品，而這次的合作讓觀眾能對於這500多年來始終蒙著一層神秘面紗的《蒙娜麗莎》有更多的了解。

HTC VIVE Arts總監張忠為指出，透過這個全新的體驗，全世界各地的觀眾都可以在虛擬空間中細細地欣賞《蒙娜麗莎》，而許多無法親臨羅浮宮的民眾也能透過虛擬實境線上平台，觀賞達文西這幅令人嘆為觀止、舉世聞名的畫作以及羅浮宮內其他的達文西館藏作品。

透過《蒙娜麗莎：越界視野》的親身體驗，體驗者會發現這幅最受歡迎的藝術作品中許多肉眼看不到的細節，羅浮宮運用最新的技術研究，發現了更多達文西創作此作品的繪畫技法，而對於畫中主角撲朔迷離的身份也有更進一步線索。

在這個回顧展中，HTC VIVE Arts與羅浮宮的策展團隊緊密合作，希望讓全世界所有觀眾用全新的角度來欣賞《蒙娜麗莎》，此VR內容的家用版本將於Vivrport等其他虛擬實境線上平台同步推出，屆時全球各地的觀眾都可以下載體驗。

《蒙娜麗莎：越界視野》將呈現達文西身處於講求博學跨領域文藝復興時期，他的作品同時涉足了科學、工程、建築與藝術等領域，此虛擬實境作品是對此跨越無數領域、不斷追求創新藝術家的致敬。

宏達電／提供
宏達電／提供
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羅浮宮達文西虛擬實境
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