搶灘5G 台灣之星攜中嘉集團跨足家戶市場

2019-06-17 15:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



5G服務陸續在全球試營運商轉，相關應用輪廓逐漸明朗，預期不僅將帶動新一波產業升級，也可望為發展趨緩的既有領域注入強勁成長動能，台灣之星今(17)日宣布攜手有線電視系統業者中嘉集團，聯手打造無線與有線網路的完整通訊網路，正式跨足家戶市場，補齊長期以來個人、企業至家戶市場的關鍵一塊，提前布局未來5G時代的數位匯流大規模成長商機。

台灣之星指出，一向重視用戶體驗與跨界合作，透過與垂直領域內強勢領導品牌締結策略合作，提供消費者真正到位的產品與服務。首波合作將結合雙方優勢資源，擴大通路並整合產品銷售，推出「台灣之星門市限定」及「中嘉用戶專屬」優惠，至台灣之星於中嘉有線電視服務區域內的126間直營門市申辦中嘉「bb寬頻」家用寬頻上網與「bbTV」有線電視，折扣更多、約期更短；中嘉用戶申辦台灣之星門號也可享月租費終身最高8折優惠。

台灣之星表示，5G釋照與頻率競標倒數，除在首波5G頻譜勢在必得外，更積極結盟產業夥伴，繼今年攜手網通設備大廠諾基亞NOKIA構建「5G實驗室」，也觀察到5G將帶動數位匯流大幅演進，截至今年第1季，全台有線電視收視戶達504萬，且根據財團法人台灣網路資訊中心發表的「2018台灣網路報告」，台灣家戶上網仍有高達9成使用家用寬頻，可見家庭對有線電視與家用寬頻上網仍需求顯著。

台灣之星總經理賴弦五表示，「當前5G已展現出包括無線高網速與大頻寬等發展優勢，但其短波長的特點也促使未來無線與有線網路將產生更多相輔相成的應用場境。為進一步完善5G應用藍圖，台灣之星策略結盟全台有線電視系統業者龍頭中嘉集團，雙強聯手除完備無線與有線通訊服務網路，同時台灣之星也藉此機會正式跨足家戶市場」。

他指出，隨著智慧家電、移動終端等家戶場域內的物聯端點快速成長，內容、娛樂、購物與支付等數位匯流應用也預期將再現爆炸性成長；這次攜手中嘉，期盼能以通訊網路做為數位匯流的基石，共同為消費者創建更完整且豐富的數位生活。