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晶睿新款魚眼攝影機 搭載AI功能

2019-06-17 15:35經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

晶睿通訊 (3454)，在「See More in Smarter Ways」產品策略發展下，推出最新兩款 H.265 深度學習智慧魚眼攝影機FE9191 和 FE9391-EV，此兩款專業型全天候攝影機提供1200萬畫素、360度零死角全景影像，搭載晶睿通訊最新自行開發具備深度學習的新一代全景智慧影像分析技術(Smart 360 VCA)，包含入侵偵測、人群偵測和滯留偵測三大功能。

晶睿表示，隨著安控產品技術不斷革新，攝影機的定位也從一般的監控設備化身成為可大幅減少誤發警報、具有通報能力的智慧偵測設備。

晶睿以人工智慧 (AI) 技術為核心，新款智慧魚眼攝影機FE9191 和 FE9391-EV結合全景智慧影像分析技術 (Smart 360 VCA) 推出最新三大以「人」為偵測主體的功能，分別為入侵偵測、人群偵測及滯留偵測。

入侵偵測能判斷是否有「人」闖入特殊選定區域；而人群偵測能夠計算在所選區域的人數，並在人數到達區域上限時傳送警報；滯留偵測功能可在指定區域中監測是否有人停留過長時間。除了以上所述智慧影像分析技術外，兩款魚眼攝影機皆內建趨勢科技防入侵軟體，不僅帶來精準且智慧的影像分析，更提供全方位的資安防護。

晶睿通訊行銷企畫處協理鄭聖夫表示，過去安控攝影機不斷嘗試解決各種監控需求，然而如何有效地降低誤判率一直是產業中的一大挑戰。

透過人工智慧 (AI) 技術導入攝影機，FE9191和FE9391-EV智慧魚眼攝影機能夠準確辨識人與非人的物體，加上全景智慧影像分析技術 (Smart 360 VCA) 後，更將魚眼攝影機的效能提升至全新境界。我們期待此款新產品能夠在守護客戶的資產時，同時提升零售業者與使用者的管理效率，讓攝影機不只成為客戶的眼睛，更是能與客戶肩並肩創造更多附加價值的智慧夥伴。

晶睿人工智慧
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