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蘋果最新顯示器帶動高階需求 研調看好Mini LED是機會

2019-06-17 14:24經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

TrendForce LED研究（LEDinside）指出，蘋果甫發表一款採用全新LED背光方案的Pro Display XDR 32吋6K顯示器，帶動顯示器產業積極找尋高階產品的新技術方案，下一代Mini LED背光技術將是各家廠商的開發重點，預估至2023年Mini LED背光產值將達3.4億美元（僅Mini LED背光產值，不含其他驅動IC與背板）。

TrendForce指出，Mini LED是機會也是挑戰，許多面板廠商正積極在玻璃背板上開發主動式的驅動方案，希望降低LED驅動IC以及PCB背板成本；設備廠商也在開發新型的巨量轉移方式來降低Mini LED的打件成本；廠商目標是在未來的2~3年內，將成本降低到可以商業化量產的程度。

TrendForce表示，蘋果Pro Display XDR 32吋6K顯示器採用全新LED背光方案，透過576顆藍色LED組成的超亮陣列，加上可快速控制每顆LED的被動式矩陣驅動IC，讓Pro Display XDR螢幕亮度達1,000尼特，峰值亮度可達1,600尼特，對比度則達到1,000,000：1。儘管該背光方案並非是業界盛傳的Mini LED背光，卻也為LED與顯示器業者帶來新的曙光。

採用Mini LED背光的顯示器具有多區背光調控(Local Dimming)功能，對比效果與OLED顯示器相近，在部份產品線，Mini LED背光顯示器的成本甚至低於OLED顯示器。對於面板廠來說，將可進一步推升產品規格，並有機會與OLED技術競爭。

雖然現有高階顯示器機種的背光技術仍未達到真正的Mini LED背光等級，但可以觀察到無論是Samsung 以及Sony的高階電視當中，都已經採用多顆傳統背光規格的LED並搭配區域控制的模式，打造更高的對比度以及更優質的畫面表現。

現階段Mini LED背光產品的發展主要挑戰仍在於成本。LED晶片數量及驅動IC數量的增加，加上良率與均勻性等種種因素，導致成本居高不下。由於目前LCD面板跌價過快，因此疊加上Mini LED背光成本後，反而大幅拉高整體顯示器成本，將嚴重影響客戶導入意願。

TrendForce指出，Mini LED是機會也是挑戰，廠商目標是在未來的2~3年內，將成本降低到可以商業化量產的程度。

LED顯示器
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