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全台13縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風

追隨台商回流潮 竹市中小企業服務團主動出擊

2019-06-17 14:11聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市府成立「新竹市中小企業服務團」，以拚經濟、協助在地產業轉型創新為目標，邀集新竹地區產官學研資源，建立「主動出擊」的產業服務平台，整合包括中央資源國發基金、工研院、清交大、外貿協會、勤業眾信與安侯建業兩大會計師事務所，提供技術升級、資源引介、資金媒合三項關鍵的產業轉型服務。

新竹市中小企業服務團今年開辦第2年，目標協助在地產業轉型，透過工研院與市府團隊引入產官學研的資源，提供中小企業技術升級諮詢、媒合投資所需資金，市長林智堅表示，中小企業服務團「一站式、客製化、媒合資金」的服務，服務團特色之一在於主動出擊，不用等到企業申請，由服務團主動聯繫企業提供服務，首波將瞄準香山區在地產業。

林智堅舉「三螺旋理論」作為「地方政府+民間企業+在地學術機構」的三方合作，講述如何借由政府力量協助地方企業永續發展，荷蘭的科技重鎮恩荷芬就是新竹市最好的學習對象，他期待透過市府結合工研院與在地大學的團隊，協助更多企業投資新竹市，以創造更多就業機會。

易利修科技為竹市中小企業服務團首年啟動的成功輔導案例，2001年成立以來，主要服務項目為半導體機台維護保養，零組件維修，零件進出口，機台技術支援及服務，客戶包含台積電、聯電等半導體大廠；去年起易利修科技在服務團輔導下，導入大數據分析技術，讓易利修可以快速在線上找出客戶機台故障的原因，達到快速維修的目標，林智堅今天參觀廠房機台，還戴上混合實境(MR)眼鏡，了解計畫對企業的提升效果。

產業發展處長吳甲天表示，建立產學研技術合作平台，提供企業在技術研發、資源引介、資金媒合等協助，透過顧問訪視診斷來釐清企業需求、進階輔導提出解方、微型輔導協助申請中央資源之專業手法，導入顧問團隊專業能量，並鏈結政府資源協助在地企業導入所需資源。

現在正值台商回流潮，吳甲天表示，服務團務將主動掌握台商回台投資資訊，積極為竹市招商引資；同時也確實串聯竹市產學官研資源，如合作夥伴之一的行政院有筆規模1千億元產業創新轉型基金，提供企業併購轉型申請，未來服務團要更緊密聯繫各單位資源，讓竹市產業能量爆發。

林智堅（中）今天參觀廠房機台，還戴上混合實境(MR)眼鏡，了解計畫對企業的提升效...
林智堅（中）今天參觀廠房機台，還戴上混合實境(MR)眼鏡，了解計畫對企業的提升效果。圖／新竹市府提供
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新竹市府成立「新竹市中小企業服務團」，提供一站式、客製化、媒合資金服務。圖／新竹...
新竹市府成立「新竹市中小企業服務團」，提供一站式、客製化、媒合資金服務。圖／新竹市府提供
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林智堅工研院
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