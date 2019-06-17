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攬海外人才助產業創新 科技部推LIFT2.0計畫

2019-06-17 12:57中央社 台北17日電

科技部為號召海外人才返台貢獻所學的「LIFT」計畫今年新增線上與線下媒合，安排人才回國交流，與北、中、南三大科學園區的廠商代表座談，縮短雙方摸索期，盼激勵台灣產業創新。

科技部自106年開始推動「海外人才歸國橋接方案(LIFT, Leaders in Future Trends)」，號召台灣赴海外留學的人才，返國貢獻所學。108年度海外人才橋接方案（LIFT 2.0）」建置平台，規劃12天的國內交流會，包括與國內產學研機構的媒合會。

科技部長陳良基上午出席海外人才國內交流會的開幕式表示，科技部整合11個駐外單位及3個園區管理局建立海外人才資料庫及國內產學研人才需求資料庫，推動108年度海外人才橋接方案，延攬海外博士、海外碩士且具3年人工智慧工作經驗者，或本土博士且具3年以上海外工作經驗者，返台與高階人才需求廠商媒合，提升台灣產業競爭力。

陳良基進一步表示，台灣是以科技立國，務必要重視科技，以小國大戰略來積極布局延攬海外人才，將其國際視野、科技研發新知、前瞻應用趨勢帶來台灣，與國內產學研界進行深度交流，為國內新創產業注入海外頂尖研發能量。

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾說，台灣不是沒有人才，而是沒有造就好的環境，這是為什麼要推動LIFT方案，他鼓勵大家不要小看自己的創意。

國研院科技政策研究與資訊中心主任莊裕澤表示，108年LIFT計畫第一梯次人數有31位，涵蓋資通訊、電子電機、生醫等領域，過去也有社會學、英文系人才參與，其實在AI時代，社會科學人才也可能跨域，結合原有專長做更多延伸與應用。

LIFT計畫主持人黃意丹表示，前兩年LIFT計畫延攬回國人才有50人，最後成功留下32人，比例超過5成。

科技部表示，「線上人才橋接供需平台」及「線下海外學人國內交流會」是海外人才橋接方案的兩大亮點。線上人才橋接供需平台可盤點台灣國內跨產業人才需求，並透過政府駐外單位、民間海外組織等，建置海外人才資料庫，在人才供需平台上先行整合並事前媒合。

線下海外學人國內交流會補助符合資格的海外學人返台機票，並為海外人才提供12天行程的交通食宿補貼。海外人才需要與國內產學研界面對面深談，加速了解認識台灣產學研界現況，縮短人才供需雙方摸索期，提升海外人才留台就業服務意願。

科技部人工智慧
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