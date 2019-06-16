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港反送中遊行再起！ 為何這次「長輩圖」將決定成敗

繳稅王台積電繳稅350億元鴻海次之 冠亞軍差距愈來愈遠

2019-06-16 08:49聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

五月報稅季節剛過，企業結算申報繳稅的狀況出爐。去年稅後淨利逾3511億元、台灣最賺錢的企業、晶圓代工大廠台積電，毫不意外榮登單一企業繳稅王寶座，繳稅金額破350億元、創新高；而去年獲利1291億元的電子大廠鴻海，則排名第二，繳了逾百億元。

值得注意的是，2015年、4年前台積電5月申報繳稅金額200多億元，約為鴻海的2倍，到今年台積電繳稅金額變成350多億元，成長約75％，但鴻海繳稅金額仍為100多億元，繳稅冠亞軍的繳稅金額似乎愈差愈遠。

今年5月結算申報，全國營所稅含未分配盈餘共申報93萬8496件，稅收3783億元，較去年增加345億元。因營所稅繳稅冠亞軍台積電、鴻海均設籍在北區國稅局轄內，讓北區國稅局稅收吃了大補丸，營所稅稅收表現在五區國稅局中居冠。

北區國稅局表示，今年營所稅結算申報含未分配盈餘申報金額為1466億元，占全國稅額的38.74%，去年占比則為33％。其中營所稅自繳稅款1257億元，年增38.84%，全國占比39%，去年為32%。

北區國稅局指出，今年營所稅自繳稅款大增近四成，主因企業獲利增加及營所稅稅率從17％調高為20％。今年未分配盈餘自繳稅款208億元，比去年的239億元減少，主要是因企業增加股利的發放，也可能與企業優先使用投資抵減，去扣抵未分配盈餘稅額有關。

轄內前3大營所稅大戶，總繳稅額為541億元，占北區總稅額的36.9%，最大咖繳稅超過350億元。至於繳稅前幾名究竟是哪一家，繳稅金額多少，北區國稅局表示，無法透露個別企業的報稅資料。

根據經濟部公佈資料，去年製造業稅後淨利台積電以3511億元居首、年增2.3%，佔整體製造業23.2%；鴻海1291億元居次、年減7%；台塑化601億元居第3、年減25%。台積電獲利創新高，平均每天賺進9.61億元，已連續數年蟬聯繳稅王，今年繳出逾350億元的稅金，更刷新單一企業的繳稅紀錄。

台積電營所稅
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