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蘋果Apple信義A13開幕 大批果粉熱情朝聖

蘋果Apple信義A13開幕 大批果粉熱情朝聖

2019-06-15 11:17經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

蘋果在台第2家直營店Apple 信義 A13，今（15）日上午10時開幕，大批果粉排隊多時等候進場，開幕半小時後，仍無法讓排隊的人龍全數進場。

蘋果員工照例在門口熱情歡呼，與進場果粉擊掌表示歡迎。儘管台北101已有蘋果直營店，Apple 信義A13因採獨立建築，整體設計更具蘋果特色，仍吸引各地果粉前來朝聖。

蘋果表示，在 Apple 信義A13，消費者可探索 Apple 的全系列產品、進一步提升創意能力，並取得技術上的建議和支援服務。

蘋果也將首度在台灣舉辦由藝術家主持的 Today at Apple 課程，將有眾多世界級創作者參與，其中也包括台灣的本地藝術工作者。為期六周的創意在此登台系列活動將於今日起開始舉行，今日已安排歌手艾怡良登台演出。

蘋果指出，免額外付費的 Today at Apple 課程將提供藝術與設計、攝影、影片、音樂、編碼、App 開發等內容的課程。這些實務操作的課程不但能激發學習動力，也鼓勵尋求精進技巧的學員們彼此交流聯繫。

Apple 信義 A13共有155位員工，總共能說超過 10 種語言。自從 Apple 台北 101 約兩年前開幕以來，已有近400 萬人造訪位於台灣的 Apple 直營店。

大批果粉排隊等待進入Apple 信義 A13。記者何佩儒／攝影
大批果粉排隊等待進入Apple 信義 A13。記者何佩儒／攝影
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大批果粉排隊等待進入Apple 信義 A13。記者何佩儒／攝影
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