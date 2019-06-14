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悍將中學運動會將登場 林之晨獻打擊處女秀

2019-06-14 21:50經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

「全富武裝」棒球場，本周末將化身為大型「校園運動場」，台灣大哥大6月15日攜手富邦悍將重磅推出「XVIII 18悍將中學運動會」主題日活動，球迷屆時將穿上「悍將中學」專屬藍色運動服，共同欣賞富邦悍將對戰中信兄弟的精彩賽事。

將由帶領「姊妹校」富邦勇士隊奪下隊史首座SBL總冠軍、且七度榮獲年度最佳教練的許晉哲，與台灣大哥大總經理林之晨共同獻出開球與打擊處女秀。

為延續賽後的球迷亢奮情緒，台灣大MyMusic校園演唱會緊接著熱力登場，邀請唱跳女神愷樂、國民姊姊曾沛慈、搖滾情歌王子范逸臣等人舉辦「台灣大哥大MyMusic悍將中學校園演唱會」，帶來《I Believe》、《無樂不作》等一首首經典歌曲，與數千名球迷一同謳歌青春回憶。

「XVIII 18悍將中學運動會」主題日活動，在富邦悍將與中信兄弟第五局中場休息時，更首次開放外野，讓林之晨領軍悍將應援隊長Anu、悍將吉祥物Bonnie、Frankie組成一隊，和4位球迷在外野區進行100公尺接力賽跑進行PK。

曾是台大男籃校隊的林之晨，日前在富邦集團內部活動上已展現飛躍講台的驚人彈力，這回擔任接力賽跑者，林之晨笑稱，我會當Bonnie、Frankie的最強後盾，絕不輕易放水」。獲勝隊伍除了可獲得「悍將中學」運動會特製獎牌外，台灣大更將加碼贈送MyMusic與myVideo一年免費體驗。

台灣大也特別規劃「台灣大MyMusic校園演唱會」，讓新莊棒球場瞬間變身大型演唱會。首先由唱跳女神愷樂揭開序幕，以甜甜的嗓音帶來《戀愛泡泡糖》等歌曲，炒熱現場氣氛；緊接著，在《我們與惡的距離》奠定國民姊姊形象的曾沛慈演唱《一個人想著一個人》等動人曲目，展現她演歌雙棲實力；最後壓軸的是搖滾情歌王子范逸臣，將演唱《I Believe》、《無樂不作》等K歌經典，帶球迷走入時光隧道，找回當年電影《我的野蠻女友》、《海角七號》時的美好記憶。

台灣大旗下mySports、myVideo、MyMusic設立的運動會攤位包括「百米衝刺」、「立定跳遠」、「唱將應援」等三關。

其中，mySports「百米衝刺」以腳戴計數器方式做原地衝刺、衝出個人最佳成績；myVideo「立定跳遠」讓挑戰者隨機抽出一部電影，以該片的片長作為跳遠距離；MyMusic「唱將應援」邀請兩人以上參賽者為一組，挑戰指定歌單中的應援歌曲，展現啦啦隊唱跳活力。

此外，至各攤位出示mySports、myVideo、MyMusic APP下載畫面，還可分別免費獲得拉鍊包/捲線器運動好禮、myVideo 7天豪華月租電子序號、MyMusic 30天免費體驗等驚喜好康。

台灣大也特別邀請VIP與老客戶到新莊棒球場觀賽，提供視野絕佳的內野區座位，讓用戶一飽眼福。受邀的VIP與老客戶，只要現場按讚加入台灣大官方Facebook粉絲專頁、加入LINE好友並填畢問卷，即可獲贈設計精美的清涼應援扇（每組門號可領2支）。

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