微星：下半年旺季 看好顯示卡與電競筆電

2019-06-14 20:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



微星董事長徐祥表示，今年主機板出貨量2,000萬片無法達標，主要是受到中國大陸與歐洲市場需求衰退影響，但輝達與AMD均將在7月推出新產品之下，看好電競與顯示卡的需求，對下半年相當樂觀，期待第3季歐美返校潮的商機。

微星昨天舉行股東會，針對美中貿易戰的產能轉移方面，徐祥說，若課徵25%關稅，將外包給台灣與東南亞的廠商代工生產，這會造成運輸成本增加，也將轉嫁給消費者，零售價格會上揚，並對整體電競筆電出貨量將造成有些萎縮。

他說，上半年的情況不好，主機板今年做不到2,000萬片，主要是中國大陸市場不好，整個市場垮掉，中國從第1季開始到現在都不好。

他指出，歐洲市場需求也疲弱，因為歐洲精品主要銷往大陸，受到大陸對精品需求下滑的衝擊，連帶影響到歐洲市場的景氣，微星的電競筆電在歐洲掉了10%多。只有美國與東北亞市場表現不錯。

在顯示卡方面，他說，輝達上半年推出新款的RTX 2000系列顯示卡，由於比上一代產品貴100美元，消費者不買單，導致庫存升高，目前必須要持續清理庫存。

經過上半年低潮後，徐祥說，他樂觀看待下半年，因為輝達與AMD都將在7月推出新產品，尤其輝達表示，會有新的策略（降價），目前看起來相當正面，等新品推出之後，微星將積極執行，因此，他對下半年的電競與顯示卡產品需求樂觀期待。

在毛利率方面，微星第1季毛利率12.8%，低於近年同期表現。不過，徐祥說，進入第2季，微星4、5月毛利率持續攀升，獲利能力有望逐漸重回正軌。

在主機板方面，他說，雖然全年2,000萬片出貨量無法達成，但是微星鎖定高階市場，來提升主機板的出貨單價（ASP），使得微星今年主機版的營收及獲利，有機會比去年好。