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外資轉買 鴻海本周天天漲、市值回到1兆元之上

2019-06-14 17:34經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

鴻海(2317)首度自辦法說，穩住投資人信心，加上外資轉為買超，在賣壓似有趨緩下，本周股價天天上漲作收，今(14)日以75.1元收盤，上漲0.9元，漲幅1.21%，成交40,667張，市值重回兆元之上，增至1兆411.11億元，外資單日買超6,474張，已連續2天買超。

鴻海本周股價漲幅5.63%，表現較台股大盤強勢，外資賣超也有減緩的情況，已連續兩天買超，今日三大法人也是同步買超的情況，投信買超15張，自營商買超1,647張，合計三大法人買超8,271張，其中，自營商已是連續6個交易日買超鴻海。

鴻海在6月11日首度自辦法說會，決策核心的九人經營委員會正式亮相之外，為了強化股東權益，釋出若股價異常下跌，考慮實施庫藏股的訊息，是鴻海掛牌上市以來首度考慮實施庫藏股，如果股價異常下跌，隨時可能出手。

另外，鴻海規畫每半年辦理一次法說，由董事長對外報告；在股利部分，則是預計至少4成盈餘拿來發股利；在基本面表現上，鴻海5月營收3,842.17億元，月增1.2%，年增10.7%，創歷年5月營收同期新高；累積今年前五月營收1.82兆元，年增5.9%，續創同期新高。

S次集團總經理劉揚偉在法說會時表示，鴻海集團前五月營收維持穩定成長趨勢；因應美中貿易則有三大應變策略，且看好兩大產業應用。

鴻海股價由4月18日的91.6元走跌以來，一度下探至70.1元，短線股價急跌後，買盤則有進場，6月6日開始緩步向上走揚，本周更是天天上漲作收，周漲幅5.63%，推升市值再度回到兆元之上。

鴻海營收

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