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阿翔老婆原諒腥夫？！「她」指Grace開出唯一條件

彭双浪：因應貿易戰 友達將擴充台灣模組產能

2019-06-14 17:20經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

友達董事長彭双浪，今（14）日在股東會後記者會中表示，因應美中貿易戰關稅等不確定因素，將擴充台灣模組產能，來配合客戶回台生產，以及高階產品的成長需求。

股東會貿易戰

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