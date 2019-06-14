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交通大學 頒贈光寶集團前總裁林行憲名譽博士學位

2019-06-14 17:08經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

國立交通大學今（14）日頒贈名譽博士學位予光寶科技集團前總裁、林仲鋆文教基金會董事長林行憲，表彰其對台灣電子產業的重要貢獻，並肩負CSR企業社會責任，提升台灣企業永續競爭力。

林行憲畢業於交通大學電子物理系，獲得美國杜蘭大學企業管理碩士學位。1982年榮任美商德州儀器台灣分公司第一任本國籍總經理，設立外商在台第一家特殊積體電路研發中心，開發我國第一顆PCXT、PCAT、SPEECH IC，積極推動科技島觀念，促成德州儀器首度與台商合作，成立合資廠更引進D-RAM動態隨機存取記憶體生產技術，對我國電子科技產業提升有重要貢獻。

1990年林行憲加入光寶集團後升任執行長及總裁，在宋恭源董事長信任與授權下，規劃集團整體營運策略，將公司發展成為橫跨半導體、電腦周邊、通訊網路、汽車電子、智能照明各領域的全球頂尖集團，締造許多台灣企業發展史上第一的紀錄。

林行憲退休後協助舊屬、學弟創業，目前擔任Aeolus Robotics共同創辦人及董事長，專攻AI老人長照機器人，在日本媒體界有「長照界救世主」之好評。亦擔任DR AI NOSE董事長，讓手機加上「AI電子鼻」功能，可偵測瓦斯、酒測、PM2.0，造福人類。持續在科技產業上，盡心力協助他人成就事業。

交大校長張懋中表示，林行憲在企業經營的卓越成就，使光寶集團榮獲美國富比士雜誌頒發的「2006亞洲最優五十家企業」獎項。他有感於企業資源得之於社會大眾，更應善盡企業社會責任，率先肩負CSR使命，使光寶科技成為台灣第一家企業入選DJSI WORLD道瓊全球永續指數電子零組件及設備組領導者與進步者雙冠獎的公司，並多次獲得領導者、進步者與金級三冠王之榮銜，獨步全球。林行憲先生也推動我國第一個「永續指數推動小組」，協助台灣企業入選為DJSI WORLD的成分股(永續性績效表現最出色的前10%企業)，提升我國企業在全球的永續價值，堪為楷模。

林行憲接下名譽證書後表示，他是交大在台復校第四屆學生，畢業後得許多貴人相助，在德州儀器、光寶40餘載的專業經理人職涯，深知企業經營唯有掌握機先，追求關鍵成果，方能有所成。歷經多年磨練，他也認為企業競爭力之總合即國家競爭力。企業戮力經營、將本求利，是經營者之天職，此為「手心向上」活動；同時，企業也應推動不求回報的「手心向下」活動，回饋社會，落實企業社會責任。

「手心向上與手心向下同行並進，是驅使我行動的信念，也是在職場做中學得到的啟發。」林行憲認為「手心向下」得到的快樂遠遠超過「手心向上」的快樂。他1999年成立林仲鋆文教基金會，20多年來默默耕耘，以成就充滿「孝心、愛心、環保心」的社會，他也感動於非營利組織為社會的付出與成就，這是台灣向上的力量，充滿希望、信心。

他說，人生尚在進行式中，「苟日新，日日新，又日新，還在學！」他感謝母校給予這份殊榮，感謝親人、師長、朋友、同事、同學提攜，若能有小小的貢獻，都是得力於眾人協助，始能無愧於母校栽培。

交大校長張懋中今（14）日頒贈名譽博士學位予光寶科技集團前總裁、林仲鋆文教基金會...
交大校長張懋中今（14）日頒贈名譽博士學位予光寶科技集團前總裁、林仲鋆文教基金會董事長林行憲（右），表彰其對台灣電子產業的重要貢獻。交大／提供
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