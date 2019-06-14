親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

綠初選民調5家結果超整齊 民調專家當場大笑三聲

整理包／這隻蟲有多恐怖？帶你了解秋行軍蟲

友達董座：LCD仍有很大發展機會

2019-06-14 14:56經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

面板產業面臨強勁逆風，友達積極走「價值轉型」突圍，友達董事長彭双浪對公司現有的競爭能力，相當有信心。他直言，現在正是考驗管理團隊反應的時刻，LCD還是有很大的發展機會，「大家不要覺得OLED、柔性OELD等新應用出來，就覺得LCD可能就不行了！」

OLED面板技術近年搖身熱門話題，友達等台系面板廠，並沒有跟進。不過，彭双浪認為，LCD本身還是非常具有發展機會，尤其看到近期應用跟場域越來越多， 物聯網（IoT）發展，雖然應用碎片化，人機介面最重要的還是顯示器，而目前CP值最高的還是LCD，重點在於抓住價值這塊，而友達正盡可能往價值這塊發展。

彭双浪指出，目前只要找到對的應用，各種顯示技術會同時存在，以他來說，現在看到LCD還是顯示技術裡應用最廣、CP值最高的。

友達積極發展價值轉型，連續六年獲利，不過今年上半年受淡季衝擊，單季轉虧，稅後虧損36.9億元，每股虧損0.38元。彭双浪對第一季虧損，自然不滿意，不過現階段正是檢驗公司過去努力的時刻，他說，「友達資產現在是有史以來最健康，如企業文化、管理、智慧製造等能力，也都提升非常多，團隊健康度也高，這都是經年累月創造出來的。」

如今，面板競爭加劇，各廠各自出招，力求生存。彭双浪預期，現存的面板公司，都朝不同多元發展方向邁進，未來是不是叫面板公司，都需要重新定義。

友達董事長彭双浪主持股東常會。記者蔡銘仁／攝影
友達董事長彭双浪主持股東常會。記者蔡銘仁／攝影
分享

面板友達LCD

相關新聞

因應中美貿易戰 友達擬移部分產線回台

2019-06-14 14:52

上任5年淨利創新高 宏碁陳俊聖：打到對手有反應就中了！

2019-06-14 09:23

蝦皮決戰年中慶 1元搶鑽石

2019-06-14 02:49

政院：5G釋照要扶植本土企業

2019-06-14 02:44

二因素…台系太陽能鏈有壓

2019-06-14 02:44

雙面太陽能模組 輸美免關稅

2019-06-14 02:44

華為NB生產喊卡 雙A鬆口氣

2019-06-14 02:11

華為鴻蒙手機 瞄準低階市場

2019-06-14 02:11

缺工難題 代工廠頭大

2019-06-14 02:11

電子業新布局…高階回台 低階遷東南亞

2019-06-14 02:11

回流台商再增4家 累計金額達3750億元

2019-06-13 18:27

研調：全球晶圓代工業恐衰退近3% 10年來首見

2019-06-13 17:08

國巨平均董事酬金 竟比台積電多1.8倍

2019-06-13 15:39

台積電新建5奈米廠進程順利 南科一片徵才旗海

2019-06-13 15:14

光寶越南參展 秀智慧工廠實力

2019-06-13 14:45

5G行動計畫四年投入204億餘元 著眼五大主軸措施

2019-06-13 12:56

技嘉強攻新事業 打造光機電產品王國

2019-06-13 12:55

展望下半年 精誠：動能來自數位轉型商機大爆發

2019-06-13 11:48

直擊台商遷徙》逃離美中貿易戰場 富士康、仁寶、瑞軒等大廠搶進北越

2019-06-12 13:43
看更多

熱門文章

大兒子520娶回美嬌娘 辜仲諒當公公後談吐變了

2019-06-13 21:12

中油裝載7.5萬噸石油腦油輪阿曼遭襲 石油腦庫存到7月底

2019-06-13 17:25

遠雄新莊副都心豪宅賣不出去 金管會首開罰百萬

2019-06-13 18:48

中油油輪遭魚雷攻擊？專家：水雷或自殺艇可能性高

2019-06-13 22:15

辜家有喜 辜仲諒長子辜昱銓娶日美混血妻

2019-06-13 22:38

繳清房貸還繼續扣火險保費 這家銀行被金管會處分

2019-06-13 18:57

買節能家電明起最高可退稅2千元 退稅程序看這邊

2019-06-14 06:00

新產承保中油受攻擊油輪 業界估保額4到5千萬美元

2019-06-13 22:22

「家電五雄」土地資產 大同最可觀 其他四家不遑多讓

2019-06-13 21:39

智擎總座換人 葉常菁遭解任

2019-06-13 19:55

節能家電優惠15日上路 購買半年內可申請退稅

2019-06-13 21:36

這家北投溫泉飯店 小朋友入住會玩到瘋

2019-06-14 05:38

沃旭：沒有離岸風電 台灣將缺電

2019-06-13 19:56

酒鬼們注意！噶瑪蘭威士忌酒吧開張了

2019-06-14 05:39

中油承租油輪遭攻擊 台塑化：隨時可急援內需

2019-06-13 20:46

台灣中油承租油船波斯灣遇襲 中油出面說明了

2019-06-13 17:26

家電貨物稅減免15日開跑 家電業者：助下半年買氣升溫

2019-06-13 21:29

OBU獲利爆發 前四月賺334億

2019-06-14 03:57

華為NB生產喊卡 雙A鬆口氣

2019-06-14 02:11

新市鎮管制鬆綁 台商回流找地擴廠有解了

2019-06-14 00:46

油輪在阿曼灣遇襲 中油展開後續產銷規劃

2019-06-13 18:03

「Uber條款」對話擱置 Uber總經理向交部喊話

2019-06-14 13:26

雙面太陽能模組 輸美免關稅

2019-06-14 02:44

研調：全球晶圓代工業恐衰退近3% 10年來首見

2019-06-13 17:08

電子業新布局…高階回台 低階遷東南亞

2019-06-14 02:11

智擎改選 總座無預警解職

2019-06-14 01:20

遠雄壽新莊豪宅滯銷 挨罰

2019-06-14 03:57

利率盤低…公司債八連發

2019-06-14 01:12

台企銀引資國發基金 14日闖關

2019-06-14 03:57

台商回流再添四家 累計投資金額逾3,750億元

2019-06-13 16:53

三類節能家電 可退貨物稅

2019-06-14 04:00

香港反送中 富邦金董座蔡明興：留意資金匯出香港壓力

2019-06-14 10:58

股票送人 免證交稅

2019-06-14 04:00

符合4種情形 柴油車汰舊換新最高減稅40萬元

2019-06-14 06:00

缺工難題 代工廠頭大

2019-06-14 02:11

三洋電賣泰山廠地 沒過關

2019-06-14 02:11

租船遭攻擊 中油：汽油仍有75天庫存、估損失800萬元

2019-06-14 11:27

政院：5G釋照要扶植本土企業

2019-06-14 02:44

承租油輪在波斯灣遇襲 中油：供應不受影響

2019-06-13 17:22

台商回流缺地…新市鎮開發前管制 鬆綁

2019-06-14 02:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top