友達董座：LCD仍有很大發展機會

2019-06-14 14:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



面板產業面臨強勁逆風，友達積極走「價值轉型」突圍，友達董事長彭双浪對公司現有的競爭能力，相當有信心。他直言，現在正是考驗管理團隊反應的時刻，LCD還是有很大的發展機會，「大家不要覺得OLED、柔性OELD等新應用出來，就覺得LCD可能就不行了！」

OLED面板技術近年搖身熱門話題，友達等台系面板廠，並沒有跟進。不過，彭双浪認為，LCD本身還是非常具有發展機會，尤其看到近期應用跟場域越來越多， 物聯網（IoT）發展，雖然應用碎片化，人機介面最重要的還是顯示器，而目前CP值最高的還是LCD，重點在於抓住價值這塊，而友達正盡可能往價值這塊發展。

彭双浪指出，目前只要找到對的應用，各種顯示技術會同時存在，以他來說，現在看到LCD還是顯示技術裡應用最廣、CP值最高的。

友達積極發展價值轉型，連續六年獲利，不過今年上半年受淡季衝擊，單季轉虧，稅後虧損36.9億元，每股虧損0.38元。彭双浪對第一季虧損，自然不滿意，不過現階段正是檢驗公司過去努力的時刻，他說，「友達資產現在是有史以來最健康，如企業文化、管理、智慧製造等能力，也都提升非常多，團隊健康度也高，這都是經年累月創造出來的。」