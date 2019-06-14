因應中美貿易戰 友達擬移部分產線回台

2019-06-14 14:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



貿易戰局勢未明，友達（2409）董事長彭双浪14日股東常會會後透露，因應貿易戰關稅的需求，可能會做部分產線的調整，接下來在模組部分，如商用、工控、車用等成長中的產品，預計將拉回到在台灣的產線製造，未來亦不排除在台擴充模組產能；供應給北美市場的產品，也考慮改從台灣出貨。

美國日前宣布將中國大陸輸出美國2,000億美元商品，加徵懲罰性關稅從10%上調至25%，並計劃還要對剩餘逾3,000億美元的中國輸美商品，課徵第三波關稅清單。不少廠陸續做出因應，比如面板廠彩晶（6116），就已規劃將部份產能移回台灣。

友達如今因應貿易戰，計畫把對中國有關稅疑慮的項目，改回台灣生產，目前規劃是以高階產品、還在成長中的產品為主。彭双浪表示，中美貿易戰是今年非常大的不確定因素，到底第三波加稅會不會實行雖還未知，不能等實行才因應，模組廠目前大宗在中國，但台灣仍留有相當產能，會配合客戶，將兩岸的產能做調配，但不會減少產能。

面板產業已因中國大陸面板廠積極擴充產能，陷入長期供過於求，貿易戰的尚未解套，讓情勢更加險峻。彭双浪表示，中美貿易戰帶來的不確定因素，現在已有看到消費市場對3C產品需求疲弱，造成終端庫存提高，尤其在一些標準品的部分，需求較為疲軟，現階段訂單能見度比先前短。

彭双浪舉例，比如IT、電視的大宗產品，原本客戶能給兩到三個月預測數字，現在可能只給到一至兩個月；不過因應貿易戰，近期有一些IT急單出現，車用部分持續增加，工控、醫療產品也穩定成長。此外，友達近年積極著力的中高階、客製化產品，訂單目前未受影響，且客戶現階段也想多賣中高階品；總體來看，需求相對健康。