親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

暹羅到泰國：「失土國恥論」煉成的國家神話？

韓國瑜明雲林造勢 神力女超人許淑華壓軸主持

香港50年不變？謝金河：香港股市正悄悄出現質變與量變

2019-06-14 12:56聯合報 記者雷光涵╱即時報導

港人發起「反送中」示威抗議，財訊傳媒董事長謝金河說，香港50年不變，其實已悄悄在很多領域出現變化。

謝金河在臉書說，過去蓬勃發展的香港股市也正悄悄出現質變與量變，因眾多中國企業到香港掛牌，香港資本市場全面中資化，但過去香港嚴格的治理受到考驗，這幾年停牌家數不斷增加。

他說，其次是財報揭露問題叢生，三是很多新經濟公司來港籌資，但股價像吃角子老虎機，投資人一買就套牢。很多香港上市的知名企業，股價跌下去，再也起不來，投資人慘套牢，解套無期。將來若大灣區計畫上路，香港融入大灣區，成為中國南方的一個大城市，我們歌頌的東方之珠，正快速蛻變中。

謝金河臉書全文：

香港的「反送中」抗爭，人口七百多萬的香港人，有上百萬人走上街頭，這是一個不可思議的景象，也讓全世界都注意到這個一國兩制50年不變的東方之珠，到底出現了什麼巨大變化？

頻繁往來港台兩地的黎智英，在他內湖行愛路的辦公室接受財訊雙周刊記者採訪，他悲觀的表示，香港的東方之珠完了，以後會變成「東方之沙」，香港可能變成新疆，他說香港過去百年呼吸自由的空氣，香港才能成為金融中心，這是過去四十年，上海努力想取得代香港，但卻辦不到的地方⋯⋯

仔細看過去蓬勃發展的香港股市正悄悄出現質變與量變。眾多的中國企業到香港掛牌，香港資本市場也全面中資化，但過去香港嚴格的治理也受到考驗，這幾年香港股市停牌家數不斷增加，到今年第一季為止，已有超過75家企業停牌，這些停牌企業活過來的機會十分有限。

其次是財報揭露問題叢生，像地產公司佳源控股以8.125%的高利率借3.5億美元的美元貸款，因為不能正常繳息，股價一天跳水下跌80%，這樣的公司層出不窮，投資人不小心就踩到地雷。

三是很多新經濟公司來港籌資，但股價像吃角子老虎機，投資人一買就套牢，例如，小米從22.2跌到8.91港元，缐上壽險公司眾安在缐從96.1跌到21.15港元，電競的雷蛇從5.49跌到1.01港元，有騰訊當後盾的閲文集團從110跌到29.4港元。

還有一些老牌企業像中國雨潤從34.4跌到0.58港元。一直很有競爭力力的聲控股瑞聲科技從185跌到39.4港元，也很慘。過去兩年，很多知名在香港上市的企業，股價跌下去，再也起不來，投資人慘套牢，解套無期。香港50年不變，其實已悄悄在很多領域出現變化，將來若港元，香港特殊稅制也出現變化的大灣區計畫上路，香港融入大灣區，成為中國南方的一個大城市，我們歌頌的東方之珠，正快速蛻變中。

反送中示威警民衝突隔天，香港立法會周邊添馬公園仍有少數民眾在立法會入口處逗留觀望...
反送中示威警民衝突隔天，香港立法會周邊添馬公園仍有少數民眾在立法會入口處逗留觀望。特派記者王騰毅／攝影
分享

香港港股

相關新聞

上任5年淨利創新高 宏碁陳俊聖：打到對手有反應就中了！

2019-06-14 09:23

蝦皮決戰年中慶 1元搶鑽石

2019-06-14 02:49

政院：5G釋照要扶植本土企業

2019-06-14 02:44

二因素…台系太陽能鏈有壓

2019-06-14 02:44

雙面太陽能模組 輸美免關稅

2019-06-14 02:44

華為NB生產喊卡 雙A鬆口氣

2019-06-14 02:11

華為鴻蒙手機 瞄準低階市場

2019-06-14 02:11

缺工難題 代工廠頭大

2019-06-14 02:11

電子業新布局…高階回台 低階遷東南亞

2019-06-14 02:11

回流台商再增4家 累計金額達3750億元

2019-06-13 18:27

研調：全球晶圓代工業恐衰退近3% 10年來首見

2019-06-13 17:08

國巨平均董事酬金 竟比台積電多1.8倍

2019-06-13 15:39

台積電新建5奈米廠進程順利 南科一片徵才旗海

2019-06-13 15:14

光寶越南參展 秀智慧工廠實力

2019-06-13 14:45

5G行動計畫四年投入204億餘元 著眼五大主軸措施

2019-06-13 12:56

技嘉強攻新事業 打造光機電產品王國

2019-06-13 12:55

展望下半年 精誠：動能來自數位轉型商機大爆發

2019-06-13 11:48

直擊台商遷徙》逃離美中貿易戰場 富士康、仁寶、瑞軒等大廠搶進北越

2019-06-12 13:43
看更多

熱門文章

大兒子520娶回美嬌娘 辜仲諒當公公後談吐變了

2019-06-13 21:12

中油裝載7.5萬噸石油腦油輪阿曼遭襲 石油腦庫存到7月底

2019-06-13 17:25

遠雄新莊副都心豪宅賣不出去 金管會首開罰百萬

2019-06-13 18:48

中油油輪遭魚雷攻擊？專家：水雷或自殺艇可能性高

2019-06-13 22:15

正妹房仲入行四個月 賺進第一桶金

2019-06-13 15:12

辜家有喜 辜仲諒長子辜昱銓娶日美混血妻

2019-06-13 22:38

台積電新建5奈米廠進程順利 南科一片徵才旗海

2019-06-13 15:14

繳清房貸還繼續扣火險保費 這家銀行被金管會處分

2019-06-13 18:57

買節能家電明起最高可退稅2千元 退稅程序看這邊

2019-06-14 06:00

新產承保中油受攻擊油輪 業界估保額4到5千萬美元

2019-06-13 22:22

「家電五雄」土地資產 大同最可觀 其他四家不遑多讓

2019-06-13 21:39

智擎總座換人 葉常菁遭解任

2019-06-13 19:55

沃旭：沒有離岸風電 台灣將缺電

2019-06-13 19:56

中油承租油輪遭攻擊 台塑化：隨時可急援內需

2019-06-13 20:46

台灣中油承租油船波斯灣遇襲 中油出面說明了

2019-06-13 17:26

OBU獲利爆發 前四月賺334億

2019-06-14 03:57

節能家電優惠15日上路 購買半年內可申請退稅

2019-06-13 21:36

貨物稅條例公告 15日起買節能家電最多省2,000元

2019-06-13 14:58

這家北投溫泉飯店 小朋友入住會玩到瘋

2019-06-14 05:38

新市鎮管制鬆綁 台商回流找地擴廠有解了

2019-06-14 00:46

油輪在阿曼灣遇襲 中油展開後續產銷規劃

2019-06-13 18:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top