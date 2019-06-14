香港50年不變？謝金河：香港股市正悄悄出現質變與量變

2019-06-14 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



港人發起「反送中」示威抗議，財訊傳媒董事長謝金河說，香港50年不變，其實已悄悄在很多領域出現變化。

謝金河在臉書說，過去蓬勃發展的香港股市也正悄悄出現質變與量變，因眾多中國企業到香港掛牌，香港資本市場全面中資化，但過去香港嚴格的治理受到考驗，這幾年停牌家數不斷增加。

他說，其次是財報揭露問題叢生，三是很多新經濟公司來港籌資，但股價像吃角子老虎機，投資人一買就套牢。很多香港上市的知名企業，股價跌下去，再也起不來，投資人慘套牢，解套無期。將來若大灣區計畫上路，香港融入大灣區，成為中國南方的一個大城市，我們歌頌的東方之珠，正快速蛻變中。

謝金河臉書全文：

香港的「反送中」抗爭，人口七百多萬的香港人，有上百萬人走上街頭，這是一個不可思議的景象，也讓全世界都注意到這個一國兩制50年不變的東方之珠，到底出現了什麼巨大變化？

頻繁往來港台兩地的黎智英，在他內湖行愛路的辦公室接受財訊雙周刊記者採訪，他悲觀的表示，香港的東方之珠完了，以後會變成「東方之沙」，香港可能變成新疆，他說香港過去百年呼吸自由的空氣，香港才能成為金融中心，這是過去四十年，上海努力想取得代香港，但卻辦不到的地方⋯⋯

仔細看過去蓬勃發展的香港股市正悄悄出現質變與量變。眾多的中國企業到香港掛牌，香港資本市場也全面中資化，但過去香港嚴格的治理也受到考驗，這幾年香港股市停牌家數不斷增加，到今年第一季為止，已有超過75家企業停牌，這些停牌企業活過來的機會十分有限。

其次是財報揭露問題叢生，像地產公司佳源控股以8.125%的高利率借3.5億美元的美元貸款，因為不能正常繳息，股價一天跳水下跌80%，這樣的公司層出不窮，投資人不小心就踩到地雷。

三是很多新經濟公司來港籌資，但股價像吃角子老虎機，投資人一買就套牢，例如，小米從22.2跌到8.91港元，缐上壽險公司眾安在缐從96.1跌到21.15港元，電競的雷蛇從5.49跌到1.01港元，有騰訊當後盾的閲文集團從110跌到29.4港元。