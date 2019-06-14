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微星董座徐祥：貿易戰影響 今年板卡2,000萬片無法達標

2019-06-14 12:44經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

美中貿易戰衝擊消費者信心，電競大廠微星（2377）董事長徐祥今（14）日坦承，今年板卡出貨量無法做到2,000萬片目標。不過，由於加密貨幣「挖礦」庫存去化至尾聲，微星4、5月毛利率持續攀升，獲利能力逐漸重回正軌。

微星舉行股東會，微星2017年顯卡加上主機板總出貨量為1,700萬片，今年原定目標要雙位數增長、達到2,000萬片，惟現在態度轉變，今年確定無法達標。徐祥解釋，今年年初時以為中美兩國要和解，沒想到兩方越打越嚴重，像中國市場需求就出現明顯下滑。

徐祥指出，現階段因有美中貿易戰，影響公司營運，尤其中國及歐洲都出現兩位數雙退，因此對於下半年景氣目前較為保守。但從微星自身來看，展望下半年，隨著輝達（NVIDIA）、超微（AMD）於7月開始陸續推出電競新品。

微星預期，由於近期推出的新品價格較符合消費者需求，期待第3季歐美「返校商機」，對下半年相當樂觀。

微星去年下半年因去化加密貨幣「挖礦」庫存顯卡，加上輝達新品因價格過高，導致銷售不如預期，影響延續到今年首季，毛利率僅達12.8%，低於近年同期表現。不過，進入第2季，微星4、5月毛利率持續攀升，獲利能力有望逐漸重回正軌。

在產品方面，雖然大環境景氣不確定性高，但現階段微星除顯卡外，其他產品包含主機板、電競NB等毛利都不錯。顯卡主要是因輝達先前推出的新品消費者不買單，導致庫存升高，業界互相殺價。

此外，輝達又在今年陸續推出中低階顯卡，顯卡業者面臨新舊產品轉換問題。

展望全年，微星主機板將維持高階路線，雖然出貨量可能沒有成長，甚至會下跌，但預期ASP將提高。在顯卡部分，扣掉「挖礦」部分，預估今年將持平，且毛利表現不太好。至於電競NB可望持續成長，現在看來美國、東北亞需求都很不錯；因輝達新顯卡售價提高，雖然出貨量成長幅度可能較少，但ASP仍然會往上。

微星電競毛利率

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