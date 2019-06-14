友達：期許互聯網、AI等新技術 帶進面板商機

2019-06-14 11:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



友達（2409）今（14）日舉行股東常會，由董事長彭双浪主持。友達總經理蔡國新會中指出，面板產能供過於求，已成為常態，唯有強化技術、營運管理及客戶，才是未來面板廠競爭的關鍵，此外，全球新科技進步飛快，包括互聯網、AI等，希望這些發展能帶來面板商機，面板是人機間最好的介面，相信顯示面板發展會蓬勃發展。

蔡國新表示，去年總體市場變化大，主要是面板市場產能供過於求，價格延續2017年滑落，對營運影響相對較大 ，價格明顯滑落主要原因即為產能過剩。公司針對營運管理，做大幅加值轉型調整，期望藉由產品組合、高階產品比重提升，以改善營收，相較同業，呈現穩健經營狀況，並連續六年獲利。

面對逆風，蔡國新表示，將藉由多元應用、產品組合、技術創新，提升公司營運成績。比如大尺寸部分，在65吋以上超大尺寸電視面板持續做技術創新，結合高對比、量子點、GOA窄邊框等技術，讓大尺寸顯示效果越來越好，友達產品在各國際品牌，目前皆維持高占比。

高階電競面板部分，蔡國新指出，友達高階電競筆電面板採用新技術，提升刷新率，尺寸持續放大，同時開發超高解析度產品，包括4K、量子點等。友達在高階監視器領域，仍保有領先地位，監視器市占率約50%到60%，筆電市占80%到90%。去年起高階監視器推出Mini LED監視器產品，接下來將推出Mini LED筆電和車用面板。

車用部分，蔡國新表示，友達在車用深耕數十年，結合技術創新，具備完整產品系列，客戶布局上健全，在歐洲、美國、日本皆有布局，近一兩年也在中國汽車市場著墨漸深，國際的汽車大廠，都是布局重點客戶群。

談及車用面板未來發展，蔡國新指出，包括面積上、數量上，車體內使用螢幕逐漸增加，隨著互聯網、車聯網的蓬勃發展，中控 、儀表板、後視鏡等全面應用，希望產品系列有更進一步成長。

除了既有產品，友達在新技術開發上，蔡國新表示，柔性OLED、印刷OLED，今年內會有產品成果；Micro LED在去年美國SID顯示周，8吋產品獲得展會最佳獎，去年Touch Taiwan智慧顯示與觸控展，也將Micro LED放大到12吋，顯示公司在先進技術上領先的優勢。