宏碁董事長陳俊聖：CPU缺貨狀況已轉好

2019-06-14 11:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



品牌宏碁（2353）今日舉辦股東會，宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示，現在CPU缺貨有變好，「我們感受到，每個季度CPU供貨都在變好，現在比六個月、三個月前更好」，因此CPU供貨問題的負面因素慢慢降低。

陳俊聖指出，宏碁布局人工智慧、自動駕駛技術，同時其他事業如建碁、展碁、安碁與子公司安圖斯科技均有亮眼的表現，將業務拓展至個人電腦市場外的嶄新市場，創造多元的成長契機。

陳俊聖指出，隨著宏碁經歷核心事業與新事業的雙重轉型，過去一年是個充滿機會和挑戰的豐收年度，2018年宏碁合併營收達到2,422.7億元，年對年成長2.1%，稅後淨利達30.6億元，年增8.7%，每股純益為1.01 元，創八年新高。

在宏碁電競事業營收大幅成長的同時，2018 年下半年營運受到全球個人電腦市場的處理器供貨短缺影響，也很高興見到其他事業與產品如建碁、展碁、安碁、數位顯示及周邊產品事業等展現獲利，宏碁將持續致力於追求技術創新和領先的設計。

在PC方面，2018年第4季的Chrome OS領域中，宏碁Chromebook以31%的市占率奪下全球第一名，宏碁提供最完整的筆電和螢幕尺寸選擇，以滿足各種使用需求。同時合併建碁的策略也強化宏碁在Chrome商用市場的領先定位，成功發揮集團綜效、創造雙贏局面。

陳俊聖表示，在人工智慧的發展方面，宏碁的子公司安圖斯科技的伺服器整合相關軟體和服務，提供多元解決方案，並於2018年在全球拿下12 項高效能運算標案。在智慧城市領域中，宏碁智通與台南市政府攜手合作，在台南市區提供共 2,000個車位，成功啟動台灣首件路邊智慧停車計費系統BOT案。

宏碁為探索未來技術，旗下價值創新中心與台灣頂尖汽車品牌之一的 Luxgen（納智捷）合作展示人工智慧和自動駕駛技術，研發準 Level 4 等級的自駕概念車。