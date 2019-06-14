台灣之星、蝦皮策略結盟 進攻行動商務

2019-06-14 11:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台灣4G上網吃到飽盛行，行動購物成為消費者重要購物方式之一，統計約有半數以上的購買流量來自行動裝置，行動商務成為電商新戰場，台灣之星今（14）日宣布與蝦皮購物策略結盟，因應『隨經濟』市場趨勢，雙方將合力打造升級版「週1福利日」特賣，希望結合雙方優勢，帶給消費者全新的行動購物體驗。

台灣之星指出，有別於其他電信業者多開發獨立的自有影音內容、行動購物品牌，台灣之星認為應在電信的連結與用戶關係的本質競爭力上，積極攜手各垂直產業的最強勢夥伴結盟，包含消費者在支付、商務及內容領域偏好及認可的領導品牌，共同打造及推廣行動生活，因此自2017年起已陸續與Yahoo奇摩、PChome線上購物等一線電商品牌合作，以聯盟營銷的方式，讓用戶不僅可享有高品質行動通訊服務，也能擁有最優質、最多元的購物選擇。

看好未來行動消費趨勢發展，台灣之星今日再攜手蝦皮購物，行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，網路門市自今年起跨足電商，推出『週1福利日』特賣，隨著好評口碑逐漸擴散，帶動單購業績成長10倍；這次特別攜手活躍用戶數最高的蝦皮購物策略結盟，就是希望將蝦皮購物上億商品、強大的商品價格優勢及創新活潑的行銷力，與台灣之星221萬4G用戶數的基礎結合。