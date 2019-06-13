回流台商再增4家 累計金額達3750億元

2019-06-13 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



包括誠岱機械及另外3家不具名廠商，又有共4家台商回流，總計投資金額超過新台幣64億元，共新增1,114個本國就業機會。 本報資料照片 分享 facebook

回流台商再增加4家！投資台灣事務所今天召開「歡迎台商回台投資行動方案」第21次聯審會議，核准誠岱機械及另外3家不具名廠商共4件投資案，總計投資金額超過新台幣64億元，共新增1,114個本國就業機會；目前通過審查總計73家，累積投資逾新台幣3,750億元，預估可帶來超過34,100個本國就業人數。

誠岱機械為台灣第一、世界前十名起重機械設備龍頭大廠，以永昇、BLACK BEAR、U-MEGA等MIT自有品牌行銷全球，品質廣獲鴻海、友達、台電等各大企業及歐美非80多國客戶青睞，曾經榮獲第8屆國家磐石獎及經濟部產品創新獎肯定。

投資台灣事務所指出，由於美中貿易戰高關稅嚴重衝擊營運，決定將原訂中國大陸擴廠計畫移回台灣，投資5.2億元於台中大甲新建兩座廠房及智能化產線，擴大研發與生產，以增加在地就業高值化，促進產業轉型，預計可新增49個本國就業機會。

投資台灣事務所表示，某不具名電子零組件大廠，則因為美中貿易戰導致供應鏈重整，必須隨主力客戶返台以便就近供應，規劃砸下30億元將南部科學園區原有廠房擴建為智慧化工廠，增設7條銅箔基板產線，並招募227位本國專業人才，以滿足未來多變的市場需求。

另一家不具名電子廠則為了分散製造風險及客戶要求，擴大在台網通設備產能，於新竹科學園區擴建新廠、添購自動化機器設備、設置高階製程產線，並招募本國專業人才，透過此次在台投資創造新優勢與拓展新商機。

還有某電池相關專業製造廠商，產品位居國際供應鏈關鍵零組件，為配合客戶要求調整海外布局，將部分產線移回台灣成立營運總部，投資新台幣逾6億元在台南興建新廠，招募200位本國人才。隨著世界各國紛紛尋找節能減碳新替代能源，電池產業遂成為各國力圖擺脫過度依賴石油能源的重要策略，此投資對推升台灣綠能產業發展將有所助益。